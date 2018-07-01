فنانة إسرائيلية أصولها من اليمن تهز أغانيها قلوب معجبيها شاهد وترنم فيروز: أول مسلمة بالكونغرس الأمريكي؟ وزارة الأوقاف: 25 الف يمني سيؤدون فريضة الحج هذا العام قرار عراقي مفاجئ بتأجيل زيارة وفده للرياض.. هذه أسبابه الداعية أوكتار وشبكات اصطياد القطط الناعمة الإعلان عن منح دراسية للطلاب اليمنيين بن دغر يقدم للسفير البريطاني أحد المفاهيم المتخلفة للحوثيين ويكشف زيفهم تويتر غير قادرة على إصلاح عملية توثيق الحسابات حاليًا تعرف علي إيرادات روسيا من كأس العالم رئيس ريال مدريد يتعهد لجماهير النادي بأن ينسيهم رونالدو
قال وزير الاوقاف والارشاد القاضي الدكتور أحمد عطية "إن ما يقارب عن 25 الف حاج سيؤدون فريضة الحج هذا العام من جميع محافظات الجمهورية" مؤكدا انه تم توزيع الحصص بحسب نظام الأقاليم الستة.
وأكد ان تنظيم الحج هذا العام سيختلف عن الأعوام السابقة من حيث التنظيم والخدمة، مشيراً الى انه تم اختيار افضل الشركات لتقديم افضل الخدمات للحجاج اليمنيين.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء 18يوليو/تموز 2018م، رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر الذي أشاد بجهود وزارة الأوقاف والارشاد من خلال الإعداد والانتهاء للتجهيزات لخدمة الحجاج اليمنيين لهذا العام 1439هـ .
واشاد الدكتور بن دغر بالدعم والتسهيلات التي قدمتها المملكة العربية السعودية والتوجيهات السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الامير محمد بن سلمان في تذليل الصعاب امام وزارة الاوقاف خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا جراء الحرب الهمجية الظالمة التي شنتها ميليشيا الحوثي على شعبنا اليمني.