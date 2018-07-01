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التجمع اليمني للاصلاح

وزارة الأوقاف: 25 الف يمني سيؤدون فريضة الحج هذا العام

الأربعاء 18 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- متابعات
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قال وزير الاوقاف والارشاد القاضي الدكتور أحمد عطية "إن ما يقارب عن 25 الف حاج سيؤدون فريضة الحج هذا العام من جميع محافظات الجمهورية" مؤكدا انه تم توزيع الحصص بحسب نظام الأقاليم الستة.

وأكد ان تنظيم الحج هذا العام سيختلف عن الأعوام السابقة من حيث التنظيم والخدمة، مشيراً الى انه تم اختيار افضل الشركات لتقديم افضل الخدمات للحجاج اليمنيين.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء 18يوليو/تموز 2018م، رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر الذي أشاد بجهود وزارة الأوقاف والارشاد من خلال الإعداد والانتهاء للتجهيزات لخدمة الحجاج اليمنيين لهذا العام 1439هـ .

واشاد الدكتور بن دغر بالدعم والتسهيلات التي قدمتها المملكة العربية السعودية والتوجيهات السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الامير محمد بن سلمان في تذليل الصعاب امام وزارة الاوقاف خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا جراء الحرب الهمجية الظالمة التي شنتها ميليشيا الحوثي على شعبنا اليمني.

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