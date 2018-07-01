قرار عراقي مفاجئ بتأجيل زيارة وفده للرياض.. هذه أسبابه

الأربعاء 18 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس -عربي 21

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قررت الحكومة العراقية، الأربعاء، تأجيل زيارة وفدها الرفيع إلى السعودية، والذي كان من المقرر أن يصلها اليوم، لبحث ملف الطاقة بعدما قطعت إيران خطوط إمداد الكهرباء عن جنوب البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، إن "زيارة الوفد الوزاري العراقي المكون من وزراء التخطيط والنقل والنفط والكهرباء تأجلت إلى إشعار آخر"، من دون أن يكشف عن أسباب التأجيل.

وأضاف عبد الزهرة الهنداوي في تصريحات صحفية، أن "الزيارة التي كان مقررا أن تجرى اليوم تأتي ضمن

لكن مصادر صحفية عراقية، قالت إن سبب تأجيل الزيارة يعود إلى "عدم اكتمال الملفات التي من المقرر مناقشتها خلال الزيارة"، حسبما نقل موقع "السومرية نيوز".

وفي حديث لـ"عربي21" قال حسن شويرد رئيس لجنة الصداقة العراقية الخليجية في البرلمان العراقي المنتهية مدته إن "أغلب الوزارات العراقية التي تدخل ضمن المجلس التنسيقي لديها اتفاقيات مختلفة مع الجانب السعودي".

وأضاف أن "المعلومات المتوفرة لدي أنه يفترض أن يكون الوفد الوزاري العراقي، قد وصل منذ يوم أمس إلى السعودية لبحث موضوع الكهرباء الذي يعد موضوع الساعة".

وأوضح شويرد أن "موضوع الطاقة وتحليلة المياه من أولويات الحكومة العراقية ولاسيما أنها أصبحت مطالب المتظاهرين، وتوجهها نحو السعودية هو رؤية ناضجة".

وأعرب النائب السابق عن اعتقاده بأن "السعودية جاهزة لنقل الطاقة إلى العراق بالشكل الذي يخدم البلدين، وتفاصيل هذه الأمور من مهام اللجنة الفنية الوزارية المختصة".

وحول ما إذا كان قرار العراق مثيرا لحفيظة إيران، فقد قال شويرد إن "العراق يتمتع بعلاقات طيبة مع جميع دول المنطقة، وما يهمنا هو كيفية الوصول إلى مصلحة شعبنا، وعلى إيران أن لا تقف ضد العراق في هذه الأزمة لأنها تؤثر على الوضع السياسي للبلد".

وكشف رئيس لجنة الصداقة العراقية الخليجية عن البرلمان العراقي المنتهية مدته، أن "وفدا وزاريا عراقيا كان في زيارة إلى إيران قبل يومين لحل مشكلة الكهرباء، لكنه لم يوفق"

من جهته، كشف وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، الثلاثاء، عن السبب وراء قطع بلاده لخطوط إمداد التيار الكهربائي التي تزود بها العراق، الأمر الذي تسبب بموجة احتجاجات في عشر محافظات في وسط وجنوب البلاد.

وقال أردكانيان في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية إن "وقف توريد الكهرباء للعراق جاء وفقا للاتفاقية المبرمة، لمنح الأولوية لسد احتياجات البلاد".

وأوضح أن "كل عقد واتفاقية لتبادل الطاقة، يحوي أطرا وإلزامات منها أن الدولة المصدرة عندما تكون بحاجة شديدة، فإن عليها أولا تلبية احتياجاتها الداخلية".

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي كلف، الثلاثاء، وفدا رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء بزيارة السعودية لبحث ملف الطاقة ولاسيما الكهرباء، وذلك بعدما قطعت إيران خطوط نقل الكهرباء عن العراق.





وذكر بيان لوزارة التخطيط العراقية أن "الوزير سلمان الجميلي سيتوجه على رأس وفد رسمي يضم وزير النفط والنقل وعددا من المديرين العامين، غدا الأربعاء، إلى السعودية لبحث عدد من القضايا المهمة في إطار عمل مجلس التنسيق العراقي-السعودي".

في مجال الطاقة، ضمن مساعيه لسد بعض النقص في الكهرباء جنوب العراق

وأعلن العبادي في وقت سابق، أن إيران قطعت خطوط إمداد الطاقة الكهربائية إلى محافظات جنوب العراق، لأنها تعاني من نقص في الطاقة سبب لها أزمة داخلية.

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