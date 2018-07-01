الإعلان عن منح دراسية للطلاب اليمنيين

الأربعاء 18 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-مارب

عدد القراءات 629

أعلنت السفارة الاندونيسية لدى اليمن عن عدد من المنح الدراسية للطلاب اليمنيين مقدمة من جامعة ناروتاما (( Nnarotama الواقع مقرها بمدينة سوربايا في جاوة الشرقية.

وبحسب بلاغ بعثته السفارة لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) فإن الجامعة ستغطي تكاليف الدراسية فقط على ان يتحمل الطالب تكاليف المعيشة والمواصلات.

وتشمل التخصصات ،دراسة المحاسبة ، الإدارة ، علم الحكم ، الهندسة المدنية ، نظم الكمبيوتر ، نظم المعلومات ، الهندسة المعلوماتية ، التعليم للطفولة المبكرة في علوم التربية ، التعليم الابتدائي في علوم التربية ،وتعليم اللغة الإنجليزية .

وعلى الطلاب الراغبين في الحصول على منحة ،التواصل مع السفارة