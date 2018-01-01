14 رقماً مميزاً سجل في كأس العالم 2018

الأربعاء 18 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 292

سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، الضوء على بعض أبرز الإحصائيات الخاصة بنهائيات بطولة كأس العالم 2018، في نسختها الـ21 التي احتضنتها روسيا، خلال الفترة من 14 يونيو/حزيران حتى 15 يوليو/تموز، وانتهت بتتويج منتخب فرنسا بلقبه الثاني في تاريخه.

كما ألقى نظرة فاحصة على الأرقام المتعلقة بطول القامة والمسافات المقطوعة والتسديدات والتصديات، وجاءت على النحو التالي: