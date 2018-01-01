14 رقماً مميزاً سجل في كأس العالم 2018

سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، الضوء على بعض أبرز الإحصائيات الخاصة بنهائيات بطولة كأس العالم 2018، في نسختها الـ21 التي احتضنتها روسيا، خلال الفترة من 14 يونيو/حزيران حتى 15 يوليو/تموز، وانتهت بتتويج منتخب فرنسا بلقبه الثاني في تاريخه.
كما ألقى نظرة فاحصة على الأرقام المتعلقة بطول القامة والمسافات المقطوعة والتسديدات والتصديات، وجاءت على النحو التالي:
- «519» سم هو طول «لوكا مودريتش» و«إيدين هازار» و«أنطوان جريزمان» مجتمعين، مما يجعل منهم ثاني أقصر ثلاثي متوج بكرات الذهبية والفضية والبرونزية في نسخة من بطولة كأس العالم بعد «توتو سكيلاتشي» و«لوتار ماتيوس» و«دييجو مارادونا» «512 سم فقط» المتوجين في 1990.
- «135» عاماً وثلاثة أشهر كان هو العمر التراكمي لمدرب أوروغواي «أوسكار تاباريز» ونظيره البرتغالي «فيرناندو سانتوس»، عندما التقيا في ثمن النهائي – وهو أكبر عمر تراكمي لمدربين خلال مباراة في كأس العالم، علماً أن السن المشترك لكل من «تاباريز» و«روي هودجسون» كان يبلغ 134 عاما وشهرين عندما تقابلا في البرازيل 2014.
- «72.5» كم هي المسافة التي قطعها «إيفان بيريسيتش» في روسيا 2018 – حيث ركض أكثر من أي لاعب آخر، يُذكر أن «تشافي» و«توماس مولر» كانا قد حققا رقماً غير مسبوق في تاريخ البطولة عندما قطع الأول مسافة 80 كلم في جنوب أفريقيا 2010 والثاني 84 كلم في البرازيل 2014 على التوالي.
- «48» سنة كانت قد مرت على آخر مرة قلب فيها فريق تأخره بهدفين في مباراة ضمن مرحلة خروج المغلوب وفاز بها في نهائيات كأس العالم، إلى أن تمكنت بلجيكا من تحقيق ذلك أمام اليابان لتنتصر بنتيجة 3-2، وكان منتخب ألمانيا الغربية هو آخر فريق حقق إنجازاً مماثلاً، عندما قلب تراجعه بهدفين إلى فوز ثمين على إنجلترا 3-2 في المكسيك 1970، وإن احتاج المانشافت حينها إلى الوقت الإضافي لتسجيل هدف الحسم.
- «40» سنة مرت منذ آخر مباراة نهائية في كأس العالم دون مشاركة أي لاعب من بايرن ميونيخ أو إنتر ميلان، وضمن العملاق الألماني حضوره في موقعة «لوجنيكي» من خلال دخول «كورنتان توليسو» الذي عزز صفوف منتخب فرنسا ضد نظيره الكرواتي، الذي ضم في تشكيلته الأساسية كلاً من «مارسيلو بروزوفيتش» و«إيفان بيريسيتش».
- «21» ساعة و10 دقائق هي المدة الإجمالية التي صام فيها «ليونيل ميسي» و«كريستيانو رونالدو» مجتمعين عن التسجيل في مرحلة خروج المغلوب من كأس العالم، حيث خاض الأرجنتيني والبرتغالي في الأدوار الإقصائية ثماني مباريات على التوالي.
- «18» مباراة هو مجموع المواجهات التي عجزت فيها الفرق الآسيوية عن هزم منتخبات أمريكا الجنوبية في نهائيات كأس العالم إلى أن وضعت اليابان حداً لهذا السجل بتغلبها على كولومبيا 2-1.
- «14.3%» هو المعدل الذي جعل من «دافيد دي خيا» الحارس صاحب أقل رصيد من التصديات في روسيا 2018، علماً أن الإسباني كان من أبرز المرشحين للتنافس على جائزة قفاز الذهبي، حيث لم يتمكن إلا من صد كرة واحدة فقط، بينما تلقى ستة أهداف في أربع مباريات.
- «12» هو عدد الأهداف التي سجلها لاعبون بالخطأ في مرمى فرقهم خلال نهائيات روسيا 2018، وهو ضعف الرقم القياسي السابق «6» أهداف الذي تم تسجيله في فرنسا 1998.
- «11» تسديدة هو سجل لاعب الدفاع الإنجليزي «هاري ماجواير» متفوقاً بشكل مدهش على أمثال البرازيلي «جابرييل خيسوس»، الكرواتي «لوكا مودريتش» والإنجليزي «رحيم ستيرلينج»، لكل منهما «10» تسديدات.
- «10» لاعبين بلجيكيين تناوبوا على هز الشباك في روسيا 2018، معادلين بذلك الرقم القياسي لعدد الهدافين من بلد واحد في كأس العالم، وهو الرصيد الذي في حوزة فرنسا عام 1982 وإيطاليا عام 2006 مناصفة.
- «7» نسخ متتالية من بطولة كأس العالم انتهت بإقصاء المكسيك من دور الـ16، وفي سبع ساعات ونصف من التنافس ضد البرازيل في المسابقة، فشلت المكسيك في التسجيل بينما اهتزت شباكها 13 مرة.
- «5» لاعبين تقل أعمارهم عن العشرين تمكنوا من التهديف في أكثر من مناسبة خلال مباراة في كأس العالم، أخرهم «كيليان مبابي» أول من يبلغ هذا الإنجاز منذ أن نجح «بيليه» في ذلك قبل 60 عاما، كما أصبح الفرنسي البالغ من العمر 19 عامًا ثالث مراهق يخوض المباراة النهائية، بعد «بيليه» و«جوزيبي بيرجومي» عامي 1958 و1982 على التوالي، ثم أضحى كذلك ثاني لاعب يسجل في موقعة حسم اللقب قبل بلوغ سن العشرين، بعد أن كان الجوهرة السوداء البرازيلية سباقاً إلى ذلك.
- «4» تصديات خلال ركلات الترجيح في كأس العالم هو السجل الذي جعل من الكرواتي «دانييل سوباسيتش» يعادل إنجاز حامي عرين ألمانيا الغربية «هارالد شوماخر» والحارس الأرجنتيني «سيرخيو جويكوتشيا».