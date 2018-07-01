رئيس الليغا يفجر مفاجأة بشأن رحيل رونالدو عن ريال مدريد

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تحدث رئيس رابطة الليغا خافيير تيباس، عن أسباب انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى يوفنتوس، وتأثير رحيله على القيمة التسويقية لمسابقة الدوري الإسباني.
وأشار تيباس إلى أن سبب رحيل الدون البرتغالي يعود لـ"مشاكله مع مصلحة الضرائب في مدريد".
وقال رئيس الليغا في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "رونالدو رحل عن ريال مدريد بسبب مشكلته المالية مع الضرائب، في إيطاليا سيتمكن من الحصول على صافي راتب أكبر من إسبانيا، بسبب القوانين الجديدة هناك".
وتابع "ريال مدريد واجه صعوبة كبيرة في التعامل مع هذا الأمر، وهناك أسباب كثيرة لذلك، نأسف لرحيل لاعب لامع مثل كريستيانو رونالدو، ولكن مسابقة الليغا لا تزال رائدة".
واختتم "في الماضي كنت قلقا من رحيل أكثر من لاعب في آن واحد بنسبة تسعة من عشرة، الآن بعد ارتفاع القيمة التجارية لليغا، أشعر بالقلق بنسبة أربعة من عشرة".
وانضم رونالدو إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، قادما من ريال مدريد الإسباني، بعقد يمتد لـ 4 سنوات، وسيحصل على 30 مليون يورو سنويا.