نيمار يضع 3 شروط للانتقال إلى ريال مدريد

الأربعاء 18 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-سبورتس كيد

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ذكر موقع "سبورتس كيدا" أن النجم البرازيلي نيمار وضع 3 شروط أساسية للموافقة على حمل قميص ريال مدريد الذي يرغب منذ مدة طويلة في الحصول على خدمات صاحب أعلى صفقة في عالم اللعبة.

ويشير موقع "سبورتس كيدا"، وفقا لمعلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن شرط نيمار دا سيلفا الأول للانتقال إلى ريال مدريد، يتمثل في الحصول على راتب سنوي أعلى مما يحصل عليه نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي.

وتابع المصدر ذاته، أن شرط نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الثاني هو حصول والد نيمار،وهو وكيل أعماله على علاوة من "الميرنغي" تبلغ قيمتها المالية حوالي 30 مليون يورو.

أما الشرط الثالث والأخير للدولي البرازيلي، فهو إبرام ريال مدريد لصفقات كروية مع لاعبين يتمتعون بمستوى عال.

وأضاف الموقع أن نيمار (26 عاما) يريد اللعب برفقة نجوم كبار يساعدونه على تحقيق حلمه في التتويج بالكرة الذهبية كأحسن لاعب في عالم الساحرة المستديرة.

من جهة أخرى، تشير عدة تقارير صحفية إلى أن ريال مدريد، وضع عدة خطط بديلة في حال لم ينجح في ضم نيمار دا سيلفا، وتضيف أن النجم البلجيكي إيدين هازارد والنجم الفرنسي كيليان مبابي من ضمن الأهداف الرئيسية للأبيض الملكي.