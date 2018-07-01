تعرف علي إيرادات روسيا من كأس العالم رئيس ريال مدريد يتعهد لجماهير النادي بأن ينسيهم رونالدو 14 رقماً مميزاً سجل في كأس العالم 2018 رئيس الليغا يفجر مفاجأة بشأن رحيل رونالدو عن ريال مدريد نيمار يضع 3 شروط للانتقال إلى ريال مدريد هل سيلعب رونالدو مع يوفنتوس ضد ريال مدريد الشهر القادم؟ عدن : تفاصيل اجتماع عسكري رفيع جمع الرئيس هادي بقيادة قوات التحالف الاعلان عن توفر منح دراسية للطلاب اليمنيين في هذه التخصصات العرادة يبحث مع مسؤولين موريتانيين سبل تعزيز علاقات التعاون منظمة بلا حدود تدعو إلى حماية المدنيين
ذكر موقع "سبورتس كيدا" أن النجم البرازيلي نيمار وضع 3 شروط أساسية للموافقة على حمل قميص ريال مدريد الذي يرغب منذ مدة طويلة في الحصول على خدمات صاحب أعلى صفقة في عالم اللعبة.
ويشير موقع "سبورتس كيدا"، وفقا لمعلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن شرط نيمار دا سيلفا الأول للانتقال إلى ريال مدريد، يتمثل في الحصول على راتب سنوي أعلى مما يحصل عليه نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي.
وتابع المصدر ذاته، أن شرط نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الثاني هو حصول والد نيمار،وهو وكيل أعماله على علاوة من "الميرنغي" تبلغ قيمتها المالية حوالي 30 مليون يورو.
أما الشرط الثالث والأخير للدولي البرازيلي، فهو إبرام ريال مدريد لصفقات كروية مع لاعبين يتمتعون بمستوى عال.
وأضاف الموقع أن نيمار (26 عاما) يريد اللعب برفقة نجوم كبار يساعدونه على تحقيق حلمه في التتويج بالكرة الذهبية كأحسن لاعب في عالم الساحرة المستديرة.
من جهة أخرى، تشير عدة تقارير صحفية إلى أن ريال مدريد، وضع عدة خطط بديلة في حال لم ينجح في ضم نيمار دا سيلفا، وتضيف أن النجم البلجيكي إيدين هازارد والنجم الفرنسي كيليان مبابي من ضمن الأهداف الرئيسية للأبيض الملكي.