هل سيلعب رونالدو مع يوفنتوس ضد ريال مدريد الشهر القادم؟

الأربعاء 18 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي بشكل رسمي أن نجمه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يواجه فريقه السابق ريال مدريد في مباراة ودية بواشنطن في إطار استعداد الفريقين للموسم الجديد.

وقال يوفنتوس، إنه رغم انضمام رونالدو إلى تدريبات الفريق رسميا في الـ30 من يوليو الجاري، إلا أنه لن يشارك في جولة الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن هذا القرار اتخذه المدير الفني ليوفنتوس، ماسيمليانو أليغري، بعد اجتماعه مع مساعديه، الذين أكدوا في وقت لاحق أنه لا توجد التزامات تعاقدية تجبر النادي على الدفع برونالدو خلال مباريات هذه الجولة الودية والمشاركة في كأس الأبطال الدولية في الولايات المتحدة.

وسينضم رونالدو إلى جوار لاعبين آخرين شاركوا في مونديال روسيا مثل باولو ديبالا ودوغلاس كوستا وبينتانكور وغونزالو هيغواين وخوان كوادرادو، وستعمل هذه المجموعة معا للانضمام إلى التشكيلة الكاملة في الـ8 من أغسطس المقبل.

وستعود بعثة "السيدة العجوز" من رحلتها في الولايات المتحدة في الـ6 من أغسطس القادم.

وسيخوض يوفنتوس أربع مباريات في جولته بالولايات المتحدة أمام كل من بايرن ميونيخ الألماني في فيلادلفيا في الـ26 من يوليو الجاري، ثم بنفيكا البرتغالي في نيويورك بعدها بيومين، ثم يواجه فريق "نجوم الدوري الأمريكي للمحترفين" في الـ2 من أغسطس القادم في أتلانتا.

ومن المقرر أن تختتم الجولة بمباراة ضد بطل دوري الأبطال ريال مدريد في واشنطن في الخامس من أغسطس المقبل.