عدن : تفاصيل اجتماع عسكري رفيع جمع الرئيس هادي بقيادة قوات التحالف

الأربعاء 18 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-عدن

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شدد الرئيس هادي اليوم الاربعاء 18يوليو/تموز2018م على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين اليمن ودول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

واكد الرئيس عبدربه منصور هادي ،في اجتماع مع قيادة قوات التحالف في العاصمة عدن (جنوبي اليمن) على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين بلادنا ودوّل التحالف العربي لتحقيق الاهداف والتطلعات التي تخدم الجميع وتحقيق اهداف عاصفة الحزم وإعادة الأمل والانتصار لهويتنا وأهدافنا الآنية والاستراتيجية.

واشاد الرئيس خلال استقباله، اليوم، قائد قوات التحالف العربي بعدن العميد الركن عوض سعيد الاحبابي ونائبه العميد الركن سلطان بن فهد ،والوفد المرافق لهما من الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة بجهودهم ومواقفهم المشرفة وتضحياتهم الجسيمة التي قدموها في ميادين الشرف والبطولة جنبا الى جنب مع أشقائهم في من أبناء الشعب اليمني.

وثمن رئيس الجمهورية مواقف اخوانه في قيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة على كل ما قدموه لليمن ونصرة شعبه وشرعيته الدستورية..مشدداً على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الامنية والعسكرية لاستتباب الأمن في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة وتحقيق سكينة المواطن والاستقرار المنشود.

وأشار الرئيس الى ن مخاطر ايران وأدواتها الحوثية واذرعها الارهابية لاتزال تتربص بالجميع لأطماعها التي تعمل عليها خدمة للمشروع الفارسي المستهدف لليمن والمنطقة العربية بصورة عامة..مؤكداً على واحدية الهدف والمصير المشترك لليمن ودل والمنطقة.

وعبر قائد قوات التحالف العربي ونائبه عن سرورهم بهذا اللقاء مع فخامة الرئيس ..مؤكدين على وحدة الاهداف التي يعمل الجميع من اجلها وقدم في سبيلها التضحيات لنصرة اليمن وشرعيته الدستورية وتحقيق الأمن والسلام في عدن والمناطق المحررة.

وأكدوا على بذل العمل المتواصل لتحقيق الهدف وهزيمة العدو والذي يتجسد في مختلف الجبهات والمواقع مع ابطال الجيش الوطني.