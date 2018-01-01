الاعلان عن توفر منح دراسية للطلاب اليمنيين في هذه التخصصات

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أعلنت السفارة الاندونيسية لدى اليمن عن عدد من المنح الدراسية للطلاب اليمنيين مقدمة من جامعة ناروتاما (( Nnarotama الواقع مقرها بمدينة سوربايا في جاوة الشرقية.
وبحسب بلاغ بعثته السفارة لوكالة سبأ، فإن الجامعة ستغطي تكاليف الدراسية فقط على ان يتحمل الطالب تكاليف المعيشة والمواصلات.
وتشمل التخصصات ،دراسة المحاسبة ، الإدارة ، علم الحكم ، الهندسة المدنية ، نظم الكمبيوتر ، نظم المعلومات ، الهندسة المعلوماتية ، التعليم للطفولة المبكرة في علوم التربية ، التعليم الابتدائي في علوم التربية ،وتعليم اللغة الإنجليزية .
وعلى الطلاب الراغبين في الحصول على منحة ،التواصل مع السفارة عبر البريد الالكتروني pensosbud.sanaa@kemlu.go.id لمعرفة الشروط الخاصة بالقبول.