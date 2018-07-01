العرادة يبحث مع مسؤولين موريتانيين سبل تعزيز علاقات التعاون منظمة بلا حدود تدعو إلى حماية المدنيين السفير خالد بن شطيف يلتقي رئيس دائرة المشرق في الخارجية العمانية صوره هزت اليمن - طبيب متخصص يكشف عن المادة التي احرق بها الحوثيون جسد «الشرقي» ومراحل علاجه وفترة عزله اجتماعيا الزنداني يزور مركز الملك فيصل أبناء عدن يعرضون مطالبهم على الرئاسة وهادي يبشرهم ويعلن عن «مشاريع طموحة» قادمة - تفاصيل ماذا قال الفريق علي محسن الأحمر في استشهاد الملحق العسكري لبلادنا لدى البحرين # عاجل عاجل : مأرب برس ينفرد بنشر تفاصيل استشهاد العميد محمد محمد الأحمر عاجل : رئاسة هيئة الاركان تنعي «استشهاد العميد الركن محمد محمد صالح الأحمر» «الانتقالي الجنوبي» ينقلب على «طارق عفاش» والتوتر يتصاعد مع «قوات الحزام» والامارات تلتزم الصمت
بحث سفير بلادنا لدى نواكشوط الدكتور سالم العرادة ،اليوم، مع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانية أحمد ولد أسويد، ورئيس مديرية العالم العربي والمنظمات الإسلامية بوزارة الخارجية الموريتانية السفير الحسين سيدي عبدالله، تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.
واستعرض السفير العرادة مستجدات الأوضاع في بلادنا..
مؤكدا موقف الحكومة الداعم لعملية السلام ، والتزامها بمواصلة دعمها الكامل لجهود الامين العام للأمم المتحدة من خلال مبعوثه الخاص الى اليمن ، للوصول الى حل سياسي مستدام وفقاً للمرجعيات الثلاث والقرارات الدولية ذات الصلة .
وأوضح ان قرار القيادة اليمنية لتحرير محافظة الحديدة بدعم من تحالف دعم الشرعية يأتي ضمن ممارسة الحكومة لحقها السيادي في حماية شعبها وحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر ووقف تهريب الاسلحة والصواريخ الايرانية للحوثيين..مؤكدا ان الحكومة استنفذتكل الوسائل السلمية والسياسية لإخراج المليشيا الحوثية من ميناء الحديدة .
من جانبهما جدد المسؤولان الموريتانيان، وقوف بلادهما الى جانب الحكومة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية..مؤكدين ان الحل السياسي يجب ان يرتكز على المرجعياتالاساسية الثلاث والقرارات الدولية ذات الصلة، وان أي تهديد لأمن اليمن او أمن الخليج يعتبر تهديد لموريتانيا.