العرادة يبحث مع مسؤولين موريتانيين سبل تعزيز علاقات التعاون

الأربعاء 18 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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بحث سفير بلادنا لدى نواكشوط الدكتور سالم العرادة ،اليوم، مع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانية أحمد ولد أسويد، ورئيس مديرية العالم العربي والمنظمات الإسلامية بوزارة الخارجية الموريتانية السفير الحسين سيدي عبدالله، تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.

واستعرض السفير العرادة مستجدات الأوضاع في بلادنا..

مؤكدا موقف الحكومة الداعم لعملية السلام ، والتزامها بمواصلة دعمها الكامل لجهود الامين العام للأمم المتحدة من خلال مبعوثه الخاص الى اليمن ، للوصول الى حل سياسي مستدام وفقاً للمرجعيات الثلاث والقرارات الدولية ذات الصلة .

وأوضح ان قرار القيادة اليمنية لتحرير محافظة الحديدة بدعم من تحالف دعم الشرعية يأتي ضمن ممارسة الحكومة لحقها السيادي في حماية شعبها وحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر ووقف تهريب الاسلحة والصواريخ الايرانية للحوثيين..مؤكدا ان الحكومة استنفذتكل الوسائل السلمية والسياسية لإخراج المليشيا الحوثية من ميناء الحديدة .

من جانبهما جدد المسؤولان الموريتانيان، وقوف بلادهما الى جانب الحكومة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية..مؤكدين ان الحل السياسي يجب ان يرتكز على المرجعياتالاساسية الثلاث والقرارات الدولية ذات الصلة، وان أي تهديد لأمن اليمن او أمن الخليج يعتبر تهديد لموريتانيا.