العرادة يبحث مع مسؤولين موريتانيين سبل تعزيز علاقات التعاون منظمة بلا حدود تدعو إلى حماية المدنيين السفير خالد بن شطيف يلتقي رئيس دائرة المشرق في الخارجية العمانية صوره هزت اليمن - طبيب متخصص يكشف عن المادة التي احرق بها الحوثيون جسد «الشرقي» ومراحل علاجه وفترة عزله اجتماعيا الزنداني يزور مركز الملك فيصل أبناء عدن يعرضون مطالبهم على الرئاسة وهادي يبشرهم ويعلن عن «مشاريع طموحة» قادمة - تفاصيل ماذا قال الفريق علي محسن الأحمر في استشهاد الملحق العسكري لبلادنا لدى البحرين # عاجل عاجل : مأرب برس ينفرد بنشر تفاصيل استشهاد العميد محمد محمد الأحمر عاجل : رئاسة هيئة الاركان تنعي «استشهاد العميد الركن محمد محمد صالح الأحمر» «الانتقالي الجنوبي» ينقلب على «طارق عفاش» والتوتر يتصاعد مع «قوات الحزام» والامارات تلتزم الصمت
دعت منظمة أطباء بلا حدود اليوم الأربعاء 18يوليو/تموز2018م، الى حماية المدنيين في اليمن من مخاطر الحرب الدائرة في البلاد.
وقالت المنظمة في الحساب الرسمي لمكتبها باليمن على "تويتر" " أنه تم رصد مقتل ثلاثة أشخاص بعد سقوط قذيفة هاون على مبنى في سوق مزدحم بمدينة تعز، موضحة انه تم علاج تسعة جرحى من قبل أطباء في مستشفى الثورة بتعز.
وشددت على ضرورة حماية السكان المدنيين من النزاع وتوفير الوصول دون عوائق إلى الرعاية الصحية.
وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية استهدف، يوم أمس، منزلا في حي صينه السكني وسط مدينة تعز بقذيفة مدفعية، مما تسبب في استشهد ثلاثة مدنين واصابة ستة أخرين.