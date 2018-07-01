منظمة بلا حدود تدعو إلى حماية المدنيين

الأربعاء 18 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- مارب

عدد القراءات 172

دعت منظمة أطباء بلا حدود اليوم الأربعاء 18يوليو/تموز2018م، الى حماية المدنيين في اليمن من مخاطر الحرب الدائرة في البلاد.

وقالت المنظمة في الحساب الرسمي لمكتبها باليمن على "تويتر" " أنه تم رصد مقتل ثلاثة أشخاص بعد سقوط قذيفة هاون على مبنى في سوق مزدحم بمدينة تعز، موضحة انه تم علاج تسعة جرحى من قبل أطباء في مستشفى الثورة بتعز.

وشددت على ضرورة حماية السكان المدنيين من النزاع وتوفير الوصول دون عوائق إلى الرعاية الصحية.

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية استهدف، يوم أمس، منزلا في حي صينه السكني وسط مدينة تعز بقذيفة مدفعية، مما تسبب في استشهد ثلاثة مدنين واصابة ستة أخرين.