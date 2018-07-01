السفير خالد بن شطيف يلتقي رئيس دائرة المشرق في الخارجية العمانية

الأربعاء 18 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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بحث سفير بلادنا لدى سلطنة عُمان الدكتور خالد بن صالح بن شطيف، مع رئيس دائرة المشرق العربي بالخارجية العمانية، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها .

وخلال اللقاء، أستعرض السفير شطيف تطورات الأوضاع في بلادنا وجهود الحكومة الشرعية في تطبيع الأوضاع بالمحافظات المحررة من مسلحي ميليشيا الحوثي الإنقلابية، وعزمها بدعم من التحالف العربي على إستكمال تحرير ما تبقى من المدن والمحافظات اليمنية بعد استنفاذ كافة الوسائل السلمية .

وأكد أن الحكومة الشرعية لازالت حريصة كل الحرص على الحلول السياسية السلمية القائمة على المرجعيات الثلاث، وأنها تدعم جهود المبعوث الاممي إلى اليمن، السيد مارتن غريفيث.

من جهته أعرب المسؤول العماني، عن موقف بلاده الداعم لأمن واستقرار اليمن ووحدة اراضيه وحكومته الشرعية.