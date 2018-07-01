العرادة يبحث مع مسؤولين موريتانيين سبل تعزيز علاقات التعاون منظمة بلا حدود تدعو إلى حماية المدنيين السفير خالد بن شطيف يلتقي رئيس دائرة المشرق في الخارجية العمانية صوره هزت اليمن - طبيب متخصص يكشف عن المادة التي احرق بها الحوثيون جسد «الشرقي» ومراحل علاجه وفترة عزله اجتماعيا الزنداني يزور مركز الملك فيصل أبناء عدن يعرضون مطالبهم على الرئاسة وهادي يبشرهم ويعلن عن «مشاريع طموحة» قادمة - تفاصيل ماذا قال الفريق علي محسن الأحمر في استشهاد الملحق العسكري لبلادنا لدى البحرين # عاجل عاجل : مأرب برس ينفرد بنشر تفاصيل استشهاد العميد محمد محمد الأحمر عاجل : رئاسة هيئة الاركان تنعي «استشهاد العميد الركن محمد محمد صالح الأحمر» «الانتقالي الجنوبي» ينقلب على «طارق عفاش» والتوتر يتصاعد مع «قوات الحزام» والامارات تلتزم الصمت
بحث سفير بلادنا لدى سلطنة عُمان الدكتور خالد بن صالح بن شطيف، مع رئيس دائرة المشرق العربي بالخارجية العمانية، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها .
وخلال اللقاء، أستعرض السفير شطيف تطورات الأوضاع في بلادنا وجهود الحكومة الشرعية في تطبيع الأوضاع بالمحافظات المحررة من مسلحي ميليشيا الحوثي الإنقلابية، وعزمها بدعم من التحالف العربي على إستكمال تحرير ما تبقى من المدن والمحافظات اليمنية بعد استنفاذ كافة الوسائل السلمية .
وأكد أن الحكومة الشرعية لازالت حريصة كل الحرص على الحلول السياسية السلمية القائمة على المرجعيات الثلاث، وأنها تدعم جهود المبعوث الاممي إلى اليمن، السيد مارتن غريفيث.
من جهته أعرب المسؤول العماني، عن موقف بلاده الداعم لأمن واستقرار اليمن ووحدة اراضيه وحكومته الشرعية.