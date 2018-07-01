الزنداني يزور مركز الملك فيصل

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أشاد سفير بلادنا لدى المملكة العربية السعودية السفير الدكتور شائع محسن الزنداني بالخدمات الثقافية والفكرية التي يقدمها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية بالرياض.
واكد السفير الزنداني خلال زيارته ،اليوم، ان مركز الملك فيصل للبحوث اصبح منارة علمية وبحثية يقصدها الباحثين في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية.. مشيدا بالاهتمام الكبير الذي يوليه المركز بألشأن اليمني.
من جانبه اطلع الأمين العام لمركز الملك فيصل الدكتور سعود السرحان ،السفير الزنداني، على الدور الذي يقوم به المركز في البحوث والدراسات الاسلامية ونشر العلم والمعرفة بين المملكة ودوّل العالم..مشيراً الى ان المركز يعقد على مدار العام مؤتمرات وندوات علمية من أجل إثراء الحياة العلمية وتشجيع العمل المنهجي.
حضر اللقاء المستشار الثقافي بالسفارة عبدالله العولقي.