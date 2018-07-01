أبناء عدن يعرضون مطالبهم على الرئاسة وهادي يبشرهم ويعلن عن «مشاريع طموحة» قادمة - تفاصيل

الأربعاء 18 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-عدن

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بشر الرئيس هادي اليوم الاربعاء 18 يوليو/تموز2018م ابناء العاصمة عدن (جنوبي اليمن) بعدد من النجاحات والمشاريع الطموحة التي سيكون لها الأثر الإيجابي على الجميع.

وعقد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية،اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن ،لقاءاً موسعاً ضم عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والوجاهات والمرأة والشباب بمحافظة عدن.

وفي اللقاء الذي حضره مستشار رئيس الجمهورية ياسين مكاوي،عبر الرئيس عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي للوقوف على اوضاع محافظة عدن وملامسة احتياجاتها ومتطلباتها في قطاع الخدمات وكل ما يتصل بمعيشة المواطن اليومية.

وقال رئيس الجمهورية"سنولي عدن وابنائها ما تستحقه نظير ما قدمته واجترحه ابنائها في مختلف المراحل لنصرة الثورة والوطن"..مشيداً بمواقف ابناء عدن السباقين كعادتهم في الدفاع عن مدينتهم واهلهم وعرضهم وسطروا البطولات والملاحم في مواجهة قوى التمرد والانقلاب من المليشيا الحوثية الايرانية وانتصروا لعدن وقضايا الوطن العادلة.

واكد الرئيس ان عدن ستظل رمز المدنية وأيقونة التعايش والسلام وهذا ماعرفت به وما يجب ان تكون،بعيداً عن عسكرة المدينة من خلال المظاهر الغريبة التي لاتمت لعدن بصلة.

وأشار رئيس الجمهورية الى ان مخرجات الحوار الوطني الشامل اولت خصوصية لعدن لتعيد لها مكانتها بل والارتقاء بها لتنافس من خلال موقعها وكوادرها وإرثها الإيجابي الثري لبناء واقع المدينة وبناء الانسان.

من جانبه عبر مستشار رئيس الجمهورية ياسين مكاوي وعدد من الحاضرين من خلال نقاش مفتوح مع الرئيس باسمهم جميعا وأبناء عدن ،عن سرورهم بهذا اللقاء مع فخامته للوقوف على واقع عدن واحتياجاتها وما يتطلع اليه ابنائها في ظل الظروف الراهنة..مؤكدين وقوفهم خلف القيادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لتحقيق تطلعات شعبنا اليمني وامال وطموحات ابناء عدن.

ووضح الحاضرين امام الرئيس صورة موجزه للأوضاع التي تشهدها المدينة على مختلف الصعد معلقين الآمال على الرئيس بعودة الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة العامة من خلال توفير الخدمات الاساسية التي يتطلع اليها المواطنين وغيرها من الخطوات التي يثقون بأنها ستتحقق وتنالها عدن في ظل اهتمام ورعاية الرئيس بعدن وابنائها على الدوام.