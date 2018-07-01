ماذا قال الفريق علي محسن الأحمر في استشهاد الملحق العسكري لبلادنا لدى البحرين # عاجل

الأربعاء 18 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مارب

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بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة إلى محمد صالح أحمد الأحمر في استشهاد نجله العميد الركن محمد محمد صالح الأحمر الملحق العسكري في سفارة بلادنا لدى مملكة البحرين.

وجاء في البرقية: "نعبر عن أصدق التعازي والمواساة في استشهاد العميد محمد محمد صالح الأحمر وهو يؤدي مهمته التدريبية التي طالما حقق إنجازاً كبيراً فيها طيلة انخراطه في السلك العسكري".

وأضاف نائب الرئيس :"لقد كان الشهيد رحمه الله من الضباط الذين خدموا بصدق وشجاعة وأدى مهامه العسكرية على أكمل وجه وقاوم مع بقية أحرار القوات المسلحة وأحرار اليمن المشروع الحوثي الكهنوتي الإمامي الإيراني".

وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لرئاسة هيئة الأركان العامة ومنتسبي الجيش وزملاء الشهيد وأسرته وأقاربه، سائلاً الله أن يرحمه وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يرحم كل الشهداء الأبرار.