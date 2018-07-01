العرادة يبحث مع مسؤولين موريتانيين سبل تعزيز علاقات التعاون منظمة بلا حدود تدعو إلى حماية المدنيين السفير خالد بن شطيف يلتقي رئيس دائرة المشرق في الخارجية العمانية صوره هزت اليمن - طبيب متخصص يكشف عن المادة التي احرق بها الحوثيون جسد «الشرقي» ومراحل علاجه وفترة عزله اجتماعيا الزنداني يزور مركز الملك فيصل أبناء عدن يعرضون مطالبهم على الرئاسة وهادي يبشرهم ويعلن عن «مشاريع طموحة» قادمة - تفاصيل ماذا قال الفريق علي محسن الأحمر في استشهاد الملحق العسكري لبلادنا لدى البحرين # عاجل عاجل : مأرب برس ينفرد بنشر تفاصيل استشهاد العميد محمد محمد الأحمر عاجل : رئاسة هيئة الاركان تنعي «استشهاد العميد الركن محمد محمد صالح الأحمر» «الانتقالي الجنوبي» ينقلب على «طارق عفاش» والتوتر يتصاعد مع «قوات الحزام» والامارات تلتزم الصمت
بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة إلى محمد صالح أحمد الأحمر في استشهاد نجله العميد الركن محمد محمد صالح الأحمر الملحق العسكري في سفارة بلادنا لدى مملكة البحرين.
وجاء في البرقية: "نعبر عن أصدق التعازي والمواساة في استشهاد العميد محمد محمد صالح الأحمر وهو يؤدي مهمته التدريبية التي طالما حقق إنجازاً كبيراً فيها طيلة انخراطه في السلك العسكري".
وأضاف نائب الرئيس :"لقد كان الشهيد رحمه الله من الضباط الذين خدموا بصدق وشجاعة وأدى مهامه العسكرية على أكمل وجه وقاوم مع بقية أحرار القوات المسلحة وأحرار اليمن المشروع الحوثي الكهنوتي الإمامي الإيراني".
وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لرئاسة هيئة الأركان العامة ومنتسبي الجيش وزملاء الشهيد وأسرته وأقاربه، سائلاً الله أن يرحمه وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأن يرحم كل الشهداء الأبرار.