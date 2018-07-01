عاجل : مأرب برس ينفرد بنشر تفاصيل استشهاد العميد محمد محمد الأحمر

الأربعاء 18 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مارب برس - خاص

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نفى مصدر مسئول في مكتب نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر أي عملية انفجار في موكبه , حسب ما أشيع , وأكد المصدر في حديث خاص لمأرب برس ان الفقيد/ العميد الركن محمد محمد صالح الأحمر

توفي بسبب انفجار قذيفة تدريبة في أحد المعسكرات الخاصة التابعة للجيش الوطني .

وكشف المصدر في حديثة لمأرب برس أن الفقيد متخصص في عمليات التدريب والتصنيع الحربي , وكان في مهمة تدريبية بمحافظة مأرب .

وأضاف ان العميد محمد محمد الأحمر كان أخر عمل له قبل الحالي هو رئيس شعبة التصنيع الحربي في المنطقة العسكرية الشمالية .