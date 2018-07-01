عاجل : رئاسة هيئة الاركان تنعي «استشهاد العميد الركن محمد محمد صالح الأحمر»

الأربعاء 18 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-سبأ

عدد القراءات 2695

نعت رئاسة هيئة الأركان العامة ،اليوم الأربعاء 18 يوليو/تموز2018م، استشهاد العميد الركن محمد محمد صالح الأحمر الملحق العسكري لبلادنا لدى مملكة البحرين وهو يؤدي واجبه الوطني الموكل إليه في محافظة مأرب.

وقالت رئاسة هيئة الاركان العامة في بيان نشرته وكالة الانباء اليمنية(سبأ) "لقد عرف الشهيد بوفائه لقسمه ومبدئه العسكري، كما عرف بحنكته وشجاعته وحسن قيادته في مختلف المناصب التي تقلدها وهو من خيرة الضباط الذين انحازوا للشرعية ولداعي الوطن وواجه مع زملائه ببسالة ميليشيا الحوثي الانقلابية منذ نشأتها الأولى".

وأشار البيان إلى المناصب العسكرية التي تولاها في السلك العسكرية ومنها قيادته للواء حفظ السلام الذي ساهم بشجاعة في كسر الميليشيا الغازية وفي مساندة الشرعية،وظل حريصاً على الإسهام والمشاركة مع زملائه من أبطال الجيش الوطني حتى بعد انتقال مهامه للعمل كملحق عسكري لدى سفارة البحرين، ولقي ربه وهو يؤدي مهام التدريب لأبطال الجيش..مشيداً بمناقب الشهيد وبطولاته.

وأكدت هيئة الأركان في بيان النعي بأن أبناء الشعب اليمني لن يدخرون جهداً في مواجهة هذه العصابة الإمامية الكهنوتية، وأن الدماء الطاهرة التي يقدمها أحرار اليمن في مختلف الميادين لن تذهب هدراً وستحقق النصر القريب العاجل بإذن الله.

وعبر البيان عن أحر التعازي والمواساة لمنتسبي المؤسسة العسكرية وزملاء الفقيد وأسرته ومحبيه..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.