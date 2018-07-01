مفاجأة سوق الإنتقالات: زيدان يلحق برونالدو إلى يوفنتوس

الأربعاء 18 يوليو-تموز 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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تلقى عالم كرة القدم صدمة قوية بسبب تقارير انتشرت مؤخرًا عن زين الدين زيدان المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الأسباني والذي رحل عنه هذا الصيف بعد التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

وكان المدرب الفرنسي قد تولى الإدارة الفنية للنادي الملكي خلفًا للأسباني رافائيل بينيتيز في عام 2016، ومنذ ذلك الحين نجح في قيادة الفريق للفوز بجميع الألقاب الممكنة محليًا وأوروبيًا ما عدا كأس ملك أسبانيا.

تقارير صحفية إيطالية تقول أن زيدان ارتبط بقوة بالعودة إلى ناديه السابق، نادي يوفنتوس الإيطالي، ولكن ليس من أجل العمل كمدرب، بل ليقوم بعمل المدير الرياضي للنادي في الموسم المقبل.

وذكرت تلك التقارير أن أسطورة كرة القدم الفرنسية كان قد ظهر على الساحة الأوروبية بقوة مع السيدة العجوز في بداية مسيرته الكروية قبل الرحيل إلى النادي الملكي في صفقة قياسية حينها بلغت 65 مليون يورو في عام 2001، أي قبل 17 عامًا.

في حين يُعتبر زيدان هدفًا لإدارة يوفنتوس من أجل التواجد جنبًا إلى جنب مع فابيو باراتيسي المدير الرياضي للنادي كمستشار من أجل العمل على تطوير النادي بالسنوات القادمة.

ويعمل بارتيسي منذ سنوات مع المدير العام للنادي، بيبي ماروتا، وعمل الثنائي سويًا من أجل ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ملعب يوفنتوس أرينا قادمًا من نادي ريال مدريد الأسباني مقابل 88 مليون جنيه استرليني "105 مليون يورو".

فهل يعود زيدان إلى السيدة العجوز كمدير عام ويبتعد عن مسيرته التدريبية التي لم يمر على انطلاقها سوى بضع سنوات؟