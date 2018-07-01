«مبادرة جديدة» تبدأ بهدنة في اليمن مدتها 3 أشهر وإيران تتحدث عن «حل من 4 نقاط» مفاجأة سوق الإنتقالات: زيدان يلحق برونالدو إلى يوفنتوس حزب المؤتمر يستحوذ على مناصب السلطة المحلية في واحدة من أغنى المحافظات - 3% فقط للاصلاح قيادة التحالف : صاروخ باليستي اطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين في السعودية قيادي اصلاحي بارز يخرج من سجون «شلال شايع» بعد أشهر من «الاعتقال التعسفي» - تفاصيل المشير هادي يكشف عن «انجح قرار اتخذ في العالم العربي» ولم يندم عليه ويتحدث حول «ماكان سيحصل لو لم يتدخل التحالف» الحوثي يستسلم ويبدي استعداده لتسليم مرفأ الحديدة للأمم المتحدة خلافات وصراع الأجنحة يفتتان جبهة الحوثي و قيادات قبلية تهدد بتفجير الأوضاع بصنعاء الميليشيات الحوثية تستولي على احتياطيات ميناء الحديدة من النقد الأجنبي ميليشيات الحوثي تختطف عشرات المسافرين على خط صنعاء مأرب
كشف موقع اخبار محلي معني بتغطية اخبار محافظة شبوة (شرق اليمن ) بالارقام عن حجم تمثيل الاحزاب والقوى السياسية في اجهزة السلطة المحلية المختلفة بالمحافظة.
ويشير تقرير (شبوة الحدث) الى ان حزب المؤتمر الشعبي العام يسيطر على غالبية المناصب القيادية فيما لم تنل باقي الاحزاب والقوى الا نسب ضئيلة بحسب ما نقله مأرب برس عن الموقع.
ويقول التقرير :«مع تردي الخدمات الاساسية في محافظة شبوة مؤخرا وما رافقها من غياب لاجهزة الدولة ومؤسساتها يظهر بين الحين والآخر تساؤلات عن الجهة المسؤلة عن هذا التردي في الخدمات ومن الذي يتحمل ما وصلت اليه المحافظة في ظل تبادل اتهامات بين احزاب وقوى سياسية عدة عن مسؤلية الاخفاق والفشل الموجود في سلطة المحافظة المحلية» .
وبعد عمليات ميدانية وتقصي دقيق من خلال استبيانات وعمليات رصد لمواقع السلطة المحلية وتصنيف دقيق ومفصل للانتماءات السياسية لشاغلين المواقع القيادية في السلطة المحلية كانت خلاصتها الآتي :
محافظ المحافظة ( مؤتمر شعبي عام).
وكلاء المحافظة عددهم (13) وكيل منهم (11) مؤتمر شعبي عام و(1) اصلاح .و(1) ينتمي للتيار السلفي .
مدراء العموم عددهم (61) يتوزعون بحسب الانتماء السياسي كالآتي:
مؤتمر (40)
حراك (5)
اشتراكي (3)
مستقل (13)
وبالنسبة لمدراء عموم المديريات عددهم (17)
منهم (10) مؤتمر ،و(2) اصلاح ،و (4) مستقل ،و(1) حراك.
وعن التواجد للاحزاب والقوى السياسية في مواقع السلطة المحلية بالمحافظة اجمالا من وكلاء المحافظ ومدراء العموم ومدراء المديريات فقد جاءت كما يلي :
- المؤتمر الشعبي العام (62) بنسبة تواجد (67)%
-التجمع اليمني للإصلاح (3) بنسبة تواجد (3)%
-الحزب الاشتراكي اليمني (3) بنسبة تواجد (3)%.
- قوى الحراك الجنوبي (6) بنسبة تواجد (7)%
-المستقلون (18) بنسبة تواجد (20)%.
- السلفيون (1) بنسبة تواجد (1) %.