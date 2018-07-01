قيادة التحالف : صاروخ باليستي اطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المدنيين في السعودية

الأربعاء 18 يوليو-تموز 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات

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أعلنت قيادة التحالف العربي اليوم، الأربعاء 18يوليو/تموز2018م، أن قوات الدفاع الجوي للتحالف اعترضت صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه نجران السعودية.

وأوضح مصدر مسؤول في التحالف أن الصاروخ الباليستي أطلقته الميليشيات بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق الآهلة بالسكان في مدينة نجران.

وأكد أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات.