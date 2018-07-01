قيادي اصلاحي بارز يخرج من سجون «شلال شايع» بعد أشهر من «الاعتقال التعسفي» - تفاصيل

الأربعاء 18 يوليو-تموز 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن

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أطلقت إدارة أمن عدن اليوم الأربعاء 18يوليو/تموز2018م سراح الشيخ نضال باحويرث" القيادي البارز بحزب الإصلاح بعدن (جنوبي اليمن) عقب عملية اختطاف واعتقال دامت أربعة اشهر.

وقالت مصادر مقربة من اسرة باحويرث ؛ أن إدارة أمن عدن أخلت سبيل باحويرث ؛ من سجن البحث الجنائي بمدينة خور مكسر.

وسبق للأهالي بعدن أن نفذوا العديد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح عدد من المعتقلين بسجون أمن عدن من بينهم باحويرث نفسه.

هذا وقامت قوة من مكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن عدن بنهاية مارس الماضي اختطاف باحويرث من أمام مسجده "الذهيبي" وسط مدينة كريتر بدون تهمة تذكر؛ ناهيك عن عدم إفصاح الأمن عن هوية القوة التي نفذت الاختطاف حينها.

ونقل باحويرث خلال الايام القليلة الماضية من سجن قاعدة "وضاح" السري بجولدمور التابع ليسران المقطري إلى سجن البحث الجنائي ؛ ويعد "نضال باحويرث" خطيب وإمام مسجد الذهيبي بعدن.

وسبق لأمن عدن -الذي يديره شلال شايع المحسوب على الامارات والتي وصفته الشرعية بالمتمرد -سبق ان قام بعلميان اختطاف واعتقال مماثلة دون توجيه تهم وما يزال الكثير من المعتقلين في السجون.