المشير هادي يكشف عن «انجح قرار اتخذ في العالم العربي» ولم يندم عليه ويتحدث حول «ماكان سيحصل لو لم يتدخل التحالف»

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اكد الرئيس عبد ربه منصور هادي "إن عملية "عاصفة الحزم" للتحالف العربي بقيادة السعودية من أنجح القرارات التي تم اتخاذها في العالم العربي.
وشدد الرئيس في لقاء تلفزيوني مع قناة "بي بي سي" من مدينة عدن، على أنه لولا تدخل التحالف "لكانت هناك حرب أهلية في اليمن أطول من الحرب الأهلية في الصومال"، والمستمرة من تسعينيات القرن الماضي وحتى الآن.
ووفقا لموقع القناة فإن الرئيس قال إن العمليات العسكرية استغرقت فترة أطول من المتوقع مؤكدا أن جهود هزيمة المتمردين الحوثيين مستمرة ولم تصل إلى طريق مسدود.
وقال انه لم يندم على الاستعانة بالتحالف بقيادة السعودية للتدخل عسكريا في اليمن".
وأكد : "لم أندم على قرار الاستعانة بالتحالف على الإطلاق وإلا لما كنا قد حررنا أجزاء من البلاد من عدن إلى المهرة. ولولا دعم التحالف لكانت هذه المناطق تحت سيطرة الحوثيين الآن".