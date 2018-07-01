خلافات وصراع الأجنحة يفتتان جبهة الحوثي و قيادات قبلية تهدد بتفجير الأوضاع بصنعاء الميليشيات الحوثية تستولي على احتياطيات ميناء الحديدة من النقد الأجنبي ميليشيات الحوثي تختطف عشرات المسافرين على خط صنعاء ومأرب الحكومة اليمنية تتقدم بمبادرة لخروج الحوثيين من الساحل الغربي وتكشف عن ضغوطات غريفيث عليها ثلاث عمليات اغتيال في أقل من 24 ساعة جنوبي اليمن حرب تكسير العظام تشتعل بين عمالقة تحليق السماء على صفقات ضخمة محامي عفاش: قبيل تصفيته .. الحوثيون خيّروا صالح بين الموت وقول هذه الكلمة ماهي الكارثة شرق أوسطية التي بشر بها تحالف ترامب-بوتين هذا هو صاحب أول سجدة في تاريخ نهائي كأس العالم قيادي حوثي يشتري فلة بـ200مليون ريال في أرقى أحياء العاصمة
كشف مصدر أمني في صنعاء انقسامات كبيرة وصراع أجنحة داخل ميليشيا الحوثي الانقلابية على خلفية فشلها في تجنيد عشرات الأطفال من أبناء القبائل للزج بهم في أتون الحرب لمواجهة النقص الحاد في أعداد مقاتليها وانهيار صفوفها في مختلف جبهات القتال.
وبحسب مانقلته صحيفة عكاظ فقد لفت المصدر إلى ظهور خلافات حادة وعلنية حول العائدات المالية لما يسمى «المجهود الحربي» التي يقوم المشرفون بفرضها على التجار وأصحاب المحلات أسبوعياً، إذ يرى الحوثيون القادمون من صعدة أنها ملك خاص بهم ولا يحق لأحد السطو عليه. وأفاد المصدر بأن مشرفي الحوثي حاصروا منزل المسؤول المالي للميليشيات في الأيام الماضية للمطالبة بمستحقاتهم التي أوقفت بسبب اتهام الحوثيين لهم بالخيانة جراء فشلهم في تجنيد الأطفال من أبناء القبائل وعدم توريد الإتاوات، الأمر الذي صعّد من الخلافات بين مختلف أجنحة الميليشيات، ما دفع جهاز الأمن الوقائي (الاستخبارات الحوثية) الذي يديره خبراء إيرانيون إلى تنفيذ حملة اعتقالات في أوساط المشرفين الحوثيين من أبناء صنعاء واقتيادهم إلى جهة سرية مجهولة.
وأفصح المصدر أن من بين التهم الموجهة لمشرفي الحوثي من صنعاء تسهيل خروج قيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام وضباط وجنود من الحرس الجمهوري إلى المناطق المحررة، والتعاون مع قائد المقاومة الوطنية طارق صالح، والعمالة مع الشرعية والتحضير لحركة مناهضة ضد الميليشيا.
وذكر المصدر أن قيادات قبلية من طوق صنعاء ينتمي إليها المشرفون التقت قيادات حوثية وهددت بتفجير الوضع وسط العاصمة إذا لم يفرج عن أبنائها ووقف الانتهاكات ضدها.