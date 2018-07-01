الميليشيات الحوثية تستولي على احتياطيات ميناء الحديدة من النقد الأجنبي ميليشيات الحوثي تختطف عشرات المسافرين على خط صنعاء ومأرب الحكومة اليمنية تتقدم بمبادرة لخروج الحوثيين من الساحل الغربي وتكشف عن ضغوطات غريفيث عليها ثلاث عمليات اغتيال في أقل من 24 ساعة جنوبي اليمن حرب تكسير العظام تشتعل بين عمالقة تحليق السماء على صفقات ضخمة محامي عفاش: قبيل تصفيته .. الحوثيون خيّروا صالح بين الموت وقول هذه الكلمة ماهي الكارثة شرق أوسطية التي بشر بها تحالف ترامب-بوتين هذا هو صاحب أول سجدة في تاريخ نهائي كأس العالم قيادي حوثي يشتري فلة بـ200مليون ريال في أرقى أحياء العاصمة محافظ جنوبي يبشر الجنوبيين بتخصيص 50 مشروعا خلال 6 أشهر
كشف وزير المياه والبيئة اليمني، الدكتور عزي هبة الله شُريم، عن استيلاء ميليشيات الحوثي الانقلابية على احتياطات مؤسسة موانئ البحر الأحمر (ميناء الحديدة) من النقد الأجنبي في البنوك الخارجية، لافتاً إلى سحب نائب رئيس المؤسسة المعين من قبل الميليشيات، آخر مبلغ كان في حسابات الميناء، والمقدر بستة ملايين دولار.
ونقلت صحيفة «الإمارات اليوم » عن شريم الذي ينتمي إلى محافظة الحديدة في تصريح أهمية تحرير ميناء ومدينة الحديدة من سيطرة مسلحي ميليشيات الحوثي الإيرانية، لتحسين الأوضاع الإنسانية التي تتفاقم يوماً بعد يوم، بسبب استمرار سيطرة الميليشيات الحوثية على الميناء والمدينة.
وقال إن استمرار سيطرة الميليشيات الحوثية على ميناء الحديدة، يعني استمرار السيطرة على المساعدات الإنسانية والإغاثية الدولية، التي تستولي الميليشيات عليها وتتاجر بها.
واتهم شريم الميليشيات بتعطيل عمل المؤسسات العامة في محافظة الحديدة، بهدف الاستثمار والتربح، لافتاً إلى أنها أوقفت خدمات الكهرباء والمياه العامة، وافتتحت شركات خاصة تابعة لها لتقديم هذه الخدمات برسوم مالية مرتفعة.
وأوضح أن الميليشيات زادت من معاناة السكان في المدينة، على الرغم من حجم الإيرادات التي تحصل عليها من الميناء والضرائب، مشيراً إلى أن الميليشيات، منذ بدء العمليات العسكرية، حولت الحديدة إلى ثكنة عسكرية، وحفرت الخنادق، وأقامت المتاريس على مستوى الشوارع الرئيسة والداخلية.