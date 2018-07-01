الميليشيات الحوثية تستولي على احتياطيات ميناء الحديدة من النقد الأجنبي ميليشيات الحوثي تختطف عشرات المسافرين على خط صنعاء ومأرب الحكومة اليمنية تتقدم بمبادرة لخروج الحوثيين من الساحل الغربي وتكشف عن ضغوطات غريفيث عليها ثلاث عمليات اغتيال في أقل من 24 ساعة جنوبي اليمن حرب تكسير العظام تشتعل بين عمالقة تحليق السماء على صفقات ضخمة محامي عفاش: قبيل تصفيته .. الحوثيون خيّروا صالح بين الموت وقول هذه الكلمة ماهي الكارثة شرق أوسطية التي بشر بها تحالف ترامب-بوتين هذا هو صاحب أول سجدة في تاريخ نهائي كأس العالم قيادي حوثي يشتري فلة بـ200مليون ريال في أرقى أحياء العاصمة محافظ جنوبي يبشر الجنوبيين بتخصيص 50 مشروعا خلال 6 أشهر
أفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن ميليشيات الحوثي الإيرانية اختطفت عشرات المسافرين المتوجهين إلى العاصمة صنعاء، وإلى مأرب في منطقة الحمراء بحجة والنقاط الواقعة بين عمران وصنعاء وذمار باتجاه صنعاء أو مارب عبر البيضاء، ونقلتهم إلى جهات مجهولة خلال اليومين الماضيين.
وأشارت إلى أن المختطفين الذين يتم إنزالهم من حافلات الركاب يتم نقلهم بعربات تابعة لسجون الميليشيات إلى جهات مختلفة، وأن عملية الخطف تتم عبر الهوية، ووفقاً لبلاغات كيدية بأن المسافرين ذاهبون للالتحاق بجبهات القتال التابعة للمقاومة والجيش اليمني.