ميليشيات الحوثي تختطف عشرات المسافرين على خط صنعاء ومأرب

الأربعاء 18 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 443

أفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن ميليشيات الحوثي الإيرانية اختطفت عشرات المسافرين المتوجهين إلى العاصمة صنعاء، وإلى مأرب في منطقة الحمراء بحجة والنقاط الواقعة بين عمران وصنعاء وذمار باتجاه صنعاء أو مارب عبر البيضاء، ونقلتهم إلى جهات مجهولة خلال اليومين الماضيين.

وأشارت إلى أن المختطفين الذين يتم إنزالهم من حافلات الركاب يتم نقلهم بعربات تابعة لسجون الميليشيات إلى جهات مختلفة، وأن عملية الخطف تتم عبر الهوية، ووفقاً لبلاغات كيدية بأن المسافرين ذاهبون للالتحاق بجبهات القتال التابعة للمقاومة والجيش اليمني.

