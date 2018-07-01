حرب تكسير العظام تشتعل بين عمالقة تحليق السماء على صفقات ضخمة

الأربعاء 18 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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وجهت شركة "بوينغ" الأمريكية، ضربة البداية لمنافستها "إيرباص" الفرنسية في أول أيام معرض فارنبورو الجوي الذي يقام في جنوب غرب بريطانيا، بإعلانها الفوز بطلبية لشراء 14 طائرة شحن بقيمة 4.7 مليار دولار.

وأكد دنيس مولنبرغ رئيس مجموعة بوينغ لصناعة الطيران، أن قطاع النقل الجوي في العالم سيحتاج إلى 43 ألف طائرة تجارية جديدة خلال السنوات العشرين المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن "مولنبرغ" قوله: "نحن ما زلنا نرى سوق الطيران ينمو بقوة كبيرة".

وأضاف: "لقد زدنا تقديراتنا للسنوات العشرين المقبلة. نحن نقدر أن العالم سيحتاج إلى 43 ألف طائرة تجارية جديدة. هذا التقدير أكبر ما كان عليه العام الماضي".

أما "إيرباص"، منافسة "بوينغ"، فقد نشرت من جهتها الأسبوع الماضي تقديراتها في هذا المجال التي توقعت فيها أن يتضاعف عدد الطائرات التجارية في العالم خلال السنوات العشرين المقبلة، ما يعني أن العالم سيحتاج إلى 37 ألفا و390 طائرة جديدة.

وقالت "بوينغ" إن مجموعة "دي.إتش.إل" للخدمات اللوجيستية تقدمت بطلب شراء طائرات الشحن من طراز 777، فضلا عن حق شراء سبع طائرات شحن أخرى.

ومن المتوقع أن يصدر أكثر من إعلان من "بوينغ" و"إيرباص" في أول أيام المعرض الذي يستمر حتى الـ22 من الشهر الجاري مع سعيهما لتعزيز سجل الطلبيات المتخم بالفعل.

وتأتي الطلبية الأخيرة عقب صفقة "بوينغ" مع "فيديكس كورب" التابعة لـ"فيديكس إكسبريس" في حزيران/ يونيو الماضي، لشراء 24 طائرة شحن كبيرة ومتوسطة الحجم.

ومع تصاعد التوترات العالمية، فإن القطاع يعتمد على التجارة الإلكترونية، حيث يتزايد عدد المتسوقين عبر الإنترنت بفضل سرعة التسليم.

ووفقا للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، فإنه من المتوقع أن يزيد الطلب على الشحن الجوي 4 في المائة العام الحالي.

وأعلنت "بوينغ" وشركة تأجير الطائرات جاكسون سكوير، التوصل لاتفاق لطلب 30 طائرة من طراز 737 ماكس 8.

وأعلنت الشركتان خلال المعرض عن الصفقة التي تقدر بنحو 3.5 مليار دولار بالسعر المعلن.

وذكرت مصادر في الصناعة أن شركة تأجير أخرى هي جوشوك أفياشين تخطط لطلب نحو 20 طائرة من طراز 737 ماكس، وتقدر قيمة الصفقة بـ2.3 مليار دولار.