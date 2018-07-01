طهران تتحدى المجتمع الدولي وتعلن سنتجاوز العقوبات بوسائل جديدة

الأربعاء 18 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس - الأناضول

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قال إسحاق جهانغيري النائب الأول للرئيس الإيراني، إن بلاده "يمكن أن تضع أساليب جديدة لبيع نفطها" لتجاوز العقوبات التي فرضتها عليها الإدارة الأمريكية بعد انسحابها من الاتفاق النووي مع طهران.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية الثلاثاء جهانغيري حديثه للموقع الإخباري لوزارة النفط وصف فيها الجهود الأمريكية المبذولة لخفض صادرات إيران من النفط إلى الصفر بأنها "وهم"، دون أن يحدد شكل الأساليب التي ستتبعها بلاده لبيع نفطها.

وأضاف جهانغيري: "يعتقدون أن بإمكانهم إيقاف صادرات النفط الإيرانية.. كل العالم بحاجة إلى النفط الإيراني، ويمكننا دائما أن نستحدث أساليب بيع نفطنا".

وفي 8 أيار/مايو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق الذي يقيد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.

واعتبارا من 4 تشرين الثاني/نوفمبرالمقبل، ستبدأ العقوبات الأمريكية على التعاملات النفطية مع طهران، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي لإيران، حيث قالت الخارجية الأمريكية، إنها تستهدف خفض صادرات النفط الإيرانية من النفط إلى الصفر في ظل العقوبات.

ويبلغ متوسط الإنتاج اليومي لإيران من النفط الخام قرابة 3.8 ملايين برميل يوميا، وفق "أوبك"، وبحجم صادرات 2.3 مليون برميل.