هذا هو صاحب أول سجدة في تاريخ نهائي كأس العالم

الأربعاء 18 يوليو-تموز 2018 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس -عربي 21

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ظهر بوغبا في مقطع مصور على تويتر، مدته 12 ثانية وهو يردد عبارة "الله أكبر" باللغة الإنجليزية- فيسبوك

لفت اللاعب الفرنسي المسلم، بول بوغبا، الأنظار بسجدته في مباراة نهائي بطولة كأس العالم التي فاز بها منتخب بلاده، الأحد الماضي.

وأصبح بوغبا، صاحب أول سجدة في تاريخ نهائي المونديال عندما احتفل بتتويج منتخب الديوك الفرنسية بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.

وظهر بوغبا في فيديو قصير لا يتعدى الثانية الواحدة، لكنه انتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسجد في أرضية ملعب نهائي مونديال روسيا 2018.

كما ظهر بوغبا في صور أخرى من النهائي، وبجانبه لاعب المنتخب الفرنسي جبريل سيديبي، وهما يسجدان في أرضية الملعب، احتفالا بالفوز.

وفي السياق، لم يخف بوغبا اعتناقه للدين الإسلامي خلال الاحتفالات التي تلت التتويج، وتمت داخل غرفة الملابس الخاصة بالفريق الفرنسي.

وظهر بوغبا في مقطع مصور على تويتر، مدته 12 ثانية وهو يردد عبارة "الله أكبر" باللغة الإنجليزية لنحو 3 مرات.

وشارك بوغبا كلاعب أساسي ضمن تشكيلة المنتخب الفرنسي في بطولة كأس العالم 2018، والتي انتهت بتتويج الـ"ديوك الفرنسية" بعد فوزهم على المنتخب الكرواتي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ولد اللاعب بول لايبيي بوغبا يوم 15 آذار/ مارس 1993 بمنطقة لانجي سور مارن في فرنسا لأبوين متحدرين من غينيا، وله أخوان توأم يلعب أحدهما بناد فرنسي والآخر بناد أسكتلندي ويرتدي أحدهما قميص منتخب غينيا.

وإلى جانب تمثيله لمنتخب بلاده فرنسا، يلعب بوغبا في مركز الوسط بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي انتقل إليه من نادي يوفنتوس الإيطالي.

وتوج بوغبا بالعديد من الألقاب رفقة ناديه السابق، يوفنتوس، كما حصل على جائزة "الفتى الذهبي" أفضل لاعب شاب في أوروبا عام 2013، واختير أحسن لاعب في بطولة العالم للشباب عام 2013.

وفي العالم الماضي ظهر اللاعب الفرنسي في صور وفيديوهات وهو يؤدي مناسك العمرة بعد الجدل الذي أثير حول ديانته.