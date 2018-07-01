قيادي حوثي يشتري فلة بـ200مليون ريال في أرقى أحياء العاصمة

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دخلوا العاصمة صنعاء وهم دعاه للزهد والتقشف , وقاموا على الدينا ولم يقعدوها على سعر دبة الغاز التي رفضوا أن تكون بسعر (1500) ريال , لكنهم تحولوا بين عشية وضحاها إلى أشهر اللصوص في الشرق الأوسط , اباحوا لا نفسهم كل محرم , واقتنوا لأنفسهم كل ما كانوا ينتقدون الاخرين عليه .
القيادي الحوثي المدعو "حسين العزي" قام مؤخراً بشراء فلة فاخرة في حدة بالعاصمة صنعاء بمبلغ (200) مليون ريال حسب ما أورده موقع العاصمة اونلاين.,
يأتي هذا، في إطار نهب أموال الدولة التي تسيطر عليها المليشيات وتحويلها الى استثمارات خاصة بقيادات الجماعة.
ونهب الحوثيون مليارات الريالات من أموال الدولة اليمنية عقب الانقلاب ويسيطرون على الايرادات العامة في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى في الوقت الذي أمتنعوا عن صرف مرتبات الموظفين في تلك المحافظات لأكثر من عامين.