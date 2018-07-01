محافظ جنوبي يبشر الجنوبيين بتخصيص 50 مشروعا خلال 6 أشهر

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أعلن محافظ لحج، قائد اللواء 17 مشاة، اللواء الركن أحمد تُركي، عن تخصيص أكثر من 50 مشروعاً حيوياً لمديرية الحوطة خلال العام الجاري، بتكلفة اجمالية تبلغ أكثر من مليار ريال يمني.
جاء ذلك خلال لقاءه اليوم شيوخ ووجهاء مناطق مديريتَي الحَوطَة وتُبَن، لمناقشة احتياجات مناطقهم من المشاريع التنموية. وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
وشدد المحافظ على ضرورة توفير المياه في مدينة الحَوطَة، وإزالة الإمدادات العشوائية للتيار الكهربائي، وإيقاف عملية صرف تراخيص بناء الأراضي أو إبرام أي عقود توثيقية لها بالمديريتين.