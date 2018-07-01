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التجمع اليمني للاصلاح

محافظ جنوبي يبشر الجنوبيين بتخصيص 50 مشروعا خلال 6 أشهر

الأربعاء 18 يوليو-تموز 2018 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس-مارب
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أعلن محافظ لحج، قائد اللواء 17 مشاة، اللواء الركن أحمد تُركي، عن تخصيص أكثر من 50 مشروعاً حيوياً لمديرية الحوطة خلال العام الجاري، بتكلفة اجمالية تبلغ أكثر من مليار ريال يمني.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم شيوخ ووجهاء مناطق مديريتَي الحَوطَة وتُبَن، لمناقشة احتياجات مناطقهم من المشاريع التنموية. وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

وشدد المحافظ على ضرورة توفير المياه في مدينة الحَوطَة، وإزالة الإمدادات العشوائية للتيار الكهربائي، وإيقاف عملية صرف تراخيص بناء الأراضي أو إبرام أي عقود توثيقية لها بالمديريتين.

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