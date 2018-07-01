عناق رئيسة كرواتيا للاعبي المنتخب تحرج قناة إيرانية

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أحرج عناق رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش، للاعبي منتخبها لمواساتهم بعد الهزيمة من المنتخب الفرنسي في نهائي مونديال روسيا القناة الثالثة الإيرانية.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "إيسنا "، وترجمته "عاجل"، أن القناة الثالثة الإيرانية التي كانت تبث المباراة قطعت هذا المشهد واستبدلته بمقاطع أخرى تخص المباراة.
وخلال وقوف رئيسة كرواتيا إلى جانب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون؛ لتسليم الميداليات الفضية لمنتخبها ظهرت وهي تواسي اللاعب لوكا مودريتش ورفاقه خلال تسلمهم الميداليات، وعانقت اللاعبين بحرارة.
وبعد انتهاء العناق أعادت القناة الإيرانية مرة أخرى الإرسال؛ حيث قطعت هذه المشاهد حتى تتجنب أي مشكلة نظرًا للرقابة المتواجدة والمفروضة على التلفزيون.