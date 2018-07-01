مدير شرطة مأرب: ملتزمون بالقوانين واللوائح النافذة التي تمنع تجنيد الأطفال

الثلاثاء 17 يوليو-تموز 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أكد مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد عبدالملك المداني ان شرطة المحافظة ملتزمة بالقوانين واللوائح النافذة التي تمنع تجنيد الأطفال دون السن القانونية.

ودعا المجتمع الدولي الى التحرك الجاد لوقف جرائم مليشيات الحوثي الانقلابية بحق الطفولة والتجنيد الاجباري للأطفال والزج بهم الى محارق الموت في مختلف الجبهات.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم الثلاثاء 17يوليو/تموز2018م، فريق السلام النسوي التابع لمؤسسة فتيات مأرب.

وشدد العميد المداني خلال اللقاء على ضرورة عمل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الانسانية برامج وانشطة توعوية مكثفة للآباء والأمهات في المناطق الواقعة تحت مليشيات الانقلاب الحوثية، لأجل حماية أطفالهم من هذه المخاطر وعدم السماح بتجنيد أبنائهم بالقوة او التغرير بهم وهم يشاهدون كيف يعود ابنائهم اليهم من الجبهات اما جثث او اشلاء او جرحى ومعاقين.