مدير شرطة مأرب: ملتزمون بالقوانين واللوائح النافذة التي تمنع تجنيد الأطفال قائمة ببنك الأهداف لطائرات التحالف : الحوثيون من جزيرة كمران حتى كهوف صعدة في مرمى القصف #عاجل ملف القيادي بحزب الإصلاح محمد قحطان يطرح دوليا لماذا تم الافراج عن النجمة الإباحية ستورمي .. مليشيا الحوثي ترتكب مجزرة جديدة وسط تعز علاج سحري ومذهل للتخلص من مرض السرطان وفي متناول الجميع تعرف على عائلة نجم فرنسا «امبابي» - أم عربية وأب كاميروني مقاتلات التحالف تواصل استهداف تجمعات المليشيا الحوثية مقاومة مسلحة في إب تلقن الحوثيين «هزيمة موجعة» وتوقع منهم قتلى وجرحى - مصير مجهول للمدعو «أبو حرب» متحدث الجيش الوطني يعلن عن مفاجئات صادمة للحوثيين في معركة الحديدة ويتوعد بعملية عاجل ة
أكد مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد عبدالملك المداني ان شرطة المحافظة ملتزمة بالقوانين واللوائح النافذة التي تمنع تجنيد الأطفال دون السن القانونية.
ودعا المجتمع الدولي الى التحرك الجاد لوقف جرائم مليشيات الحوثي الانقلابية بحق الطفولة والتجنيد الاجباري للأطفال والزج بهم الى محارق الموت في مختلف الجبهات.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم الثلاثاء 17يوليو/تموز2018م، فريق السلام النسوي التابع لمؤسسة فتيات مأرب.
وشدد العميد المداني خلال اللقاء على ضرورة عمل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الانسانية برامج وانشطة توعوية مكثفة للآباء والأمهات في المناطق الواقعة تحت مليشيات الانقلاب الحوثية، لأجل حماية أطفالهم من هذه المخاطر وعدم السماح بتجنيد أبنائهم بالقوة او التغرير بهم وهم يشاهدون كيف يعود ابنائهم اليهم من الجبهات اما جثث او اشلاء او جرحى ومعاقين.