قائمة ببنك الأهداف لطائرات التحالف : الحوثيون من جزيرة كمران حتى كهوف صعدة في مرمى القصف #عاجل

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شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، ثلاث غارات جوية مستهدفة مخازن اسلحة وتجمعات لميليشيا الحوثي بمديرية صرواح بمحافظة مأرب، وسقوط قتلى وجرحى.
وبحسب المركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الثالثة فإن إحدى الغارات استهدفت مخازن أسلحة للمليشيا في منطقة "بيت جعبل" شمال سوق صرواح تلتها انفجارات عنيفة.
واستهدفت غارتان تجمعات وآليات للمليشيات مخلفة عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية.
كما شنت طائرات التحالف أربع غارات على عدة أهداف في محافظة صعدة بمنطقة باقم .
كما شنت طائرات التحالف 7 غارات على منطقة ذيبين بمحافظة عمران , أستهدفا مواقع وتجمعات للمليشيات الحوثية .
إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية شمالي محافظة الحديدة، كما استهدفتا الغارات كل من جزيرة كمران , ومنطقة العين بباجل .
كما استهدفت الغارات مواقع وتجمعات تتمركز فيها مليشيا الحوثي في إحدى المزارع في كيلو 16.
وأسفرت الغارات وفق المصادر عن سقوط عددا كبيرا من القتلى والجرحى من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية.