ملف القيادي بحزب الإصلاح محمد قحطان يطرح دوليا

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طالب اليوم رئيس الوزراء أحمد بن دغر خلال لقاءه السفير البريطاني.. بإطلاق سراح "قحطان" ورفاقه المختطفين في سجون الحوثيين
وشدد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، اليوم الثلاثاء، بإطلاق كافة المختطفين والأسرى في سجون مليشيات الحوثي الانقلابية وعلى رأسهم اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر منصور واللواء فيصل رجب والسياسي محمد قحطان.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم السفير البريطاني مايكل ارون، في الرياض.
وقال بن دغر "إن أسباب الحرب في اليمن واضحة وهي الانقلاب على السلطة الشرعية والإرادة الوطنية، واذا أردنا تحقيق السلام علينا النظر في جوهر القضية ومعالجة أسبابها".
وشدد بن دغر على موقف الحكومة الداعم لجهود السلام وفق المرجعيات الثلاث المقرة دولياً.
وأضاف" أن الميليشيا الحوثية لا تستطيع أن تحكم اليمن، وثقافة السلاح وخرافة الحق الالهي لم تعدمجدية، وأن أسهل طريق للوصول الى السلطة هي صناديق الاقتراع".
من جانبه عبر السفير البريطاني عن دعم حكومته لليمن ووحدته وأمنه واستقراره، مجدداً دعم بلاده لعملية السلام والتوصل لحل شامل وفق للمرجعيات الاساسية وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.