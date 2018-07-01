مليشيا الحوثي ترتكب مجزرة جديدة وسط تعز

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استشهد ثلاثة مدنين وأصيب ستة أخرين، اليوم الثلاثاء 17 يوليو/تموز2018م، جراء قصف مليشيا الحوثي الانقلابية لحي سكني في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).
وذكرت مصادر محلية عن مليشيا الحوثي استهدفت منزلا في حي صينه السكني وسط المدينة بقذيفة مدفعية.
وبحسب المصادر فان القصف أدى لاستشهاد 3 مدنيين، بينهم شقيقين اثنين وطفل ثالث فيما يتلقى 6 آخرين معظمهم اطفال العلاج في احدى المستشفيات بالمحافظة .