علاج سحري ومذهل للتخلص من مرض السرطان وفي متناول الجميع

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كشفت دراسة طبية حديثة عن القدرة الهائلة التي تتمتع بها التمور الحمراء في قتل الخلايا السرطانية في جسم الإنسان.
وأشارت الدراسة أن للتمور الاسياوية القدرة الهائلة على التحكم والتصدي للخلايا السرطانية في الرئتين والثدي والبروستات.
وتعمل التمور الحمراء على الاستهداف المباشر للخلايا السرطانية المنتشرة داخل خلايا وأنسجة الجسم السليمة ليدفعها لتدمير نفسها بشكل ذاتي.
علاقة التمور الحمراء بالطب الصيني
و تدخل التمور الحمراء في الطب الصيني التقليدي كعامل أساسي للتخلص من العديد من المشاكل الصحية كالأرق وفقدان الشهية والإسهال.