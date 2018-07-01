آخر الاخبار

لماذا تم الافراج عن النجمة الإباحية ستورمي .. مليشيا الحوثي ترتكب مجزرة جديدة وسط تعز علاج سحري ومذهل للتخلص من مرض السرطان وفي متناول الجميع تعرف على عائلة نجم فرنسا «امبابي» - أم عربية وأب كاميروني مقاتلات التحالف تواصل استهداف تجمعات المليشيا الحوثية مقاومة مسلحة في إب تلقن الحوثيين «هزيمة موجعة» وتوقع منهم قتلى وجرحى - مصير مجهول للمدعو «أبو حرب» متحدث الجيش الوطني يعلن عن مفاجئات صادمة للحوثيين في معركة الحديدة ويتوعد بعملية عاجل ة قوات الجيش تقتحم «مديرية عبس» وتعلن تحرير اول مناطقها والزحف مستمر - اخر المستجدات من حجة قوات الشرعية تحقق انتصار جديد في حجة السوادن تسحب قنواتها الفضائية من النايل سات

التجمع اليمني للاصلاح

علاج سحري ومذهل للتخلص من مرض السرطان وفي متناول الجميع

الثلاثاء 17 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 681

 

كشفت دراسة طبية حديثة عن القدرة الهائلة التي تتمتع بها التمور الحمراء في قتل الخلايا السرطانية في جسم الإنسان.

وأشارت الدراسة أن للتمور الاسياوية القدرة الهائلة على التحكم والتصدي للخلايا السرطانية في الرئتين والثدي والبروستات.

وتعمل التمور الحمراء على الاستهداف المباشر للخلايا السرطانية المنتشرة داخل خلايا وأنسجة الجسم السليمة ليدفعها لتدمير نفسها بشكل ذاتي.

علاقة التمور الحمراء بالطب الصيني

و تدخل التمور الحمراء في الطب الصيني التقليدي كعامل أساسي للتخلص من العديد من المشاكل الصحية كالأرق وفقدان الشهية والإسهال.

إقراء أيضاً
"سناب شات" يطلق ميزة جديدة للصور.. تعرف عليها
كيف يمكن لنظام تحديد المواقع GPS تتبعك حتى عندما توقف تشغيله!
هاتف آيفون غرق في المحيط 48 ساعة، لكنّه عاد يعمل طبيعياً وبطاريته 80 %.. أما الأغ
حساب تويتر الرسمي يفقد 7 ملايين متابع
شركة كندية تكشف عن سيارة طائرة بسعر مغر  
أكثر من 3000 مطور تقني يتنافسون في "هاكاثون الحج"
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس