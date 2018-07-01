مقاتلات التحالف تواصل استهداف تجمعات المليشيا الحوثية

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شنت مقاتلات التحالف العربي ، اليوم الثلاثاء 17يوليو/تموز2018م، غارات مستهدفة مخازن أسلحة وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب.
وذكر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الثالثة، أن احدى الغارات استهدفت مخازن سلاح للمليشيا الحوثية في منطقة بيت جعبل شمال سوق صرواح تلتها انفجارات عنيفة.
كما استهدفت المقاتلات تجمعات وآليات للمليشيا الحوثي في مواقع متفرقة في الجبهة ذاتها مخلفة عدد من القتلى والجرحى وفقا لما ذكر المركز.
واوضح المركز أن الغارات تزامنت مع قصف مدفعي عنيف على مواقع متفرقة للميليشيا الحوثية الانقلابية في جبهة صرواح .