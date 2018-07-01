مقاومة مسلحة في إب تلقن الحوثيين «هزيمة موجعة» وتوقع منهم قتلى وجرحى - مصير مجهول للمدعو «أبو حرب»

الثلاثاء 17 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-خاص

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استطاع الاهالي في احدى مديريات محافظة إب (وسط اليمن) اليوم الثلاثاء 17يوليو/تموز 2018م من كسر اعتداء حوثي على قريتهم وكبدوا المليشيات خسائر فادحة.

وفي التفاصيل افاد مصدر محلي بأن 8 من مقاتلي المليشيا الحوثية قتلوا وجرح اكثر من 5 آخرين فجر اليوم الثلاثاء في عزلة الاخلود مديرية السبرة بمحافظة إب بعد اعتداء المليشيات على منزل احد الوجهات الاجتماعية.

وقال المصدر لموقع مأرب برس ان الحوثيين قدموا الى المنطقة بحملة عسكرية مكونة من 5 أطقم مدججة بالأسلحة وعشرات المسلحين بقيادة المدعو أبو حرب النوعة ليعتدوا على منزل الشخصية الاجتماعية الشيخ صادق القاضي في قرية "ذي أملح" وأطلقوا الأعيرة النارية المتوسطة والخفيفة مما أدى الى ترويع الأطفال والنساء في القرية .

وبحسب المصدر اضطر أولاد وأقارب القاضي الى الدفاع عن أنفسهم وتمكنوا باسلحتهم الشخصية من كسر الهجوم وقتل ما لايقل عن 8 من عناصر المليشيات فيما لا يزال مصير قائد الحملة «ابو حرب النوعة » -سيء الصيت ومتورط بجرائم قتل - مجهول حيث اصيب في الاشتباكات ونقل مضرجا بالدماء.

وتمكنت اسرة القاضي وأقاربه-الذي يبدو انه لم يكن متواجدا في المنزل لحظة الهجوم- من مغادرة المنزل والقرية الى مكان آمن في حين استشهد أحد اصهار القاضي ويدعى فواز السميعي في القتال.

وبعد انسحاب اقارب القاضي عززت المليشيات بسبعة أطقم من عناصرها في معسكر الحمزة ومدينة إب وقامت بنهب أثاث وممتلكات منزل الشيخ القاضي قبل تفجيره .

ولم يعرف اسباب ودوافع استهداف منزل الشيخ القاضي وما اذا كانت المليشيات حاولت اختطافه او قتله.