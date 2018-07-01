قوات الجيش تقتحم «مديرية عبس» وتعلن تحرير اول مناطقها والزحف مستمر - اخر المستجدات من حجة

الثلاثاء 17 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-تغطيات

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تمكنت قوات الجيش الوطني وباسناد من طيران التحالف اليوم الثلاثاء 17يوليو/تموز2018م من تحرير أولى مناطق مديرية عبس التابعة لمحافظة حجة (شمالي اليمن).

وقال رئيس شعبة التوجيه المعنوي في المنطقة العسكرية الخامسة العقيد محمد سالم الخولاني في تصريح نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش تمكنت اليوم، من تحرير قرية حبل أولى قرى مديرية عبس المحاذية لمديريتي حيران وميدي.

وأضاف العقيد الخولاني أن المعارك لا تزال مستمرة وأن قوات الجيش تواصل التوغل في مديرتي حيران وعبس، في الوقت الذي بدأت الفرق الهندسية عملية انتزاع الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي قبل أن تلوذ بالفرار.

ولفت الخولاني إلى أن المعارك المتواصلة والغارات التي شنتها مقاتلات التحالف العربي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.

وقبل يومين بدأت قوات الشرعية عملية عسكرية واسعة بدعم التحالف بقيادة السعودية لتحرير مديرية حرض الحدودية مع السعودية.