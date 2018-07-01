متحدث الجيش الوطني يعلن عن مفاجئات صادمة للحوثيين في معركة الحديدة ويتوعد بعملية عاجل ة قوات الجيش تقتحم «مديرية عبس» وتعلن تحرير اول مناطقها والزحف مستمر - اخر المستجدات من حجة قوات الشرعية تحقق انتصار جديد في حجة السوادن تسحب قنواتها الفضائية من النايل سات الرئيس هادي يزف البشرى لأبناء العاصمة عدن الفريق علي محسن الأحمر يستدعي كبار قادة الجيش اليمني – تفاصيل بوتين - تاريخ حافل بالحيل من قبيل اصطحابه «كلبته السوداء» لإخافة ميركل «أبرز المواقف» الرئيس هادي يمنح أوسمة الشجاعة لقيادات عسكرية جنوبية .. "سناب شات" يطلق ميزة جديدة للصور.. تعرف عليها كيف يمكن لنظام تحديد المواقع GPS تتبعك حتى عندما توقف تشغيله!
تمكنت قوات الجيش الوطني وباسناد من طيران التحالف اليوم الثلاثاء 17يوليو/تموز2018م من تحرير أولى مناطق مديرية عبس التابعة لمحافظة حجة (شمالي اليمن).
وقال رئيس شعبة التوجيه المعنوي في المنطقة العسكرية الخامسة العقيد محمد سالم الخولاني في تصريح نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش تمكنت اليوم، من تحرير قرية حبل أولى قرى مديرية عبس المحاذية لمديريتي حيران وميدي.
وأضاف العقيد الخولاني أن المعارك لا تزال مستمرة وأن قوات الجيش تواصل التوغل في مديرتي حيران وعبس، في الوقت الذي بدأت الفرق الهندسية عملية انتزاع الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي قبل أن تلوذ بالفرار.
ولفت الخولاني إلى أن المعارك المتواصلة والغارات التي شنتها مقاتلات التحالف العربي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.
وقبل يومين بدأت قوات الشرعية عملية عسكرية واسعة بدعم التحالف بقيادة السعودية لتحرير مديرية حرض الحدودية مع السعودية.