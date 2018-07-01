قوات الشرعية تحقق انتصار جديد في حجة

الثلاثاء 17 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- متابعات

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حررت قوات الجيش الوطني ، اليوم الثلاثاء 17يوليو/تموز2018م، أولى مناطق مديرية عبس بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن).

واكد رئيس شعبة التوجيه بالمنطقة العسكرية الخامسة العقيد محمد سالم الخولاني في تصريحات صحفية إن قوات الجيش تمكنت من تحرير قرية حبل أولى قرى مديرية عبس المحاذية لمديريتي حيران وميدي.

وأوضح ان قوات الجيش تواصل التوغل في مديرتي حيران وعبس، في الوقت الذي بدأت الفرق الهندسية عملية انتزاع الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي قبل أن تلوذ بالفرار".

ولفت العقيد الخولاني أن المعارك المتواصلة والغارات التي شنتها مقاتلات التحالف العربي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية.