متحدث الجيش الوطني يعلن عن مفاجئات صادمة للحوثيين في معركة الحديدة ويتوعد بعملية عاجل ة قوات الجيش تقتحم «مديرية عبس» وتعلن تحرير اول مناطقها والزحف مستمر - اخر المستجدات من حجة قوات الشرعية تحقق انتصار جديد في حجة السوادن تسحب قنواتها الفضائية من النايل سات الرئيس هادي يزف البشرى لأبناء العاصمة عدن الفريق علي محسن الأحمر يستدعي كبار قادة الجيش اليمني – تفاصيل بوتين - تاريخ حافل بالحيل من قبيل اصطحابه «كلبته السوداء» لإخافة ميركل «أبرز المواقف» الرئيس هادي يمنح أوسمة الشجاعة لقيادات عسكرية جنوبية .. "سناب شات" يطلق ميزة جديدة للصور.. تعرف عليها كيف يمكن لنظام تحديد المواقع GPS تتبعك حتى عندما توقف تشغيله!
حررت قوات الجيش الوطني ، اليوم الثلاثاء 17يوليو/تموز2018م، أولى مناطق مديرية عبس بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن).
واكد رئيس شعبة التوجيه بالمنطقة العسكرية الخامسة العقيد محمد سالم الخولاني في تصريحات صحفية إن قوات الجيش تمكنت من تحرير قرية حبل أولى قرى مديرية عبس المحاذية لمديريتي حيران وميدي.
وأوضح ان قوات الجيش تواصل التوغل في مديرتي حيران وعبس، في الوقت الذي بدأت الفرق الهندسية عملية انتزاع الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي قبل أن تلوذ بالفرار".
ولفت العقيد الخولاني أن المعارك المتواصلة والغارات التي شنتها مقاتلات التحالف العربي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية.