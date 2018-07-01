الرئيس هادي يزف البشرى لأبناء العاصمة عدن

الثلاثاء 17 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-عدن

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كشف الرئيس هادي اليوم الثلاثاء 17يوليو/تموز2018م عن مشروع استراتيجي جديد لكهرباء عدن (جنوبي اليمن) قال ان تفاصيله سيعلن عنها لاحقاً

وشدد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الرئيس على أهمية قطاع الكهرباء باعتباره من أولويات الخدمات الخمس التي يتم التأكيد عليها مراراً وتكراراً لارتباطها بحياة ومعيشة الناس اليومية والمتمثلة في الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرقات.

وقال رئيس الجمهورية خلال عقده اجتماعاً بعدد من القيادات التنفيذية المسؤولة عن قطاع الكهرباء في إطار العاصمة المؤقتة عدن إن الكهرباء أضحت بمثابة احدى الجبهات التي أخذت منا الوقت والجهد لنواجه العابثين بها وبحياة المواطن ومعيشته واستقراره".

وأوضح أن الكهرباء واجهت جملة من الصعوبات والازمات المفتعلة والممنهجة لتعذيب المواطن بالانقطاعات المتكررة والعبث بالخطوط العامة والتخريب المتعمد للمحطات والمحولات وكذلك اتساع الثقب الأسود للوقود في عمل تخريبي ممنهج دون وازع من دين او ضمير".

ووضع نائب وزير الكهرباء والوكلاء ومدير كهرباء عدن ومدراء المحطات والمسؤولين ذات الاختصاص بقطاع الكهرباء امام الرئيس صورة موجزة لواقع مهامهم والتحديات والصعوبات التي يواجهونها.

مثمنين دعم الدولة لقطاع الكهرباء لتحقيق الاستقرار المنشود..لافتين الى عدد من الإجراءات التي سيكون لها الأثر الايجابي على تعزيز التوليد ومتابعة الاستحقاقات ووقف الربط العشوائي وغيرها من الخطوات الفاعلة.

مشيرين الى ان الطاقة الفعلية الحالية بعدن تصل الى 300 ميجا ،منها 135 ميجا من الطاقة المشتراه، وان العمل جار بوتيرة متصاعدة لرفع القدرة القصوى من خلال استكمال مشروع تجهيز محطة الحسوة لادخال نحو50 ميجا إضافية.

ويأتي هذا الاجتماع بعد يومين من قرارات لوزير الكهرباء قضت باقالة قيادة محطة الحسوة في عدن وتعيين ادارة جديدة.