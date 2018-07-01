الفريق علي محسن الأحمر يستدعي كبار قادة الجيش اليمني – تفاصيل

الثلاثاء 17 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مارب

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شدد اليوم نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح على كبار قادة الجيش الوطني بسرعة تنفيذ توجيهات المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تقضي بضرورة مضاعفة الجهد للبناء الوطني للمؤسسة العسكرية وتصحيح كل الاختلالات التي رافقت إعادة بناء الجيش في الفترة الأخيرة كأي أخطاء تحدث لمن يعمل وينفذ مهامه، وضرورة تجسيد قيم الجندية والضبط والربط والولاء للوطن ولأهداف الثورة والجمهورية.

جاء هذا خلال ترأسه اليوم الثلاثاء، اجتماعاً ضم رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن دكتور طاهر العقيلي والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري وعدد من رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر وقادة المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة، بحضور قائد قوات التحالف في مأرب العميد الركن علي بن ساير العنزي وقائد القوة الإماراتية العميد الركن أحمد المسافري.

كما اطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح على المستجدات الميدانية وأوضاع الوحدات العسكرية وما يحققه أبطال الجيش الوطني بدعم التحالف من انتصارات في شتى الجبهات.

وأشاد نائب رئيس الجمهورية بالانتصارات التي حققها أبطال الجيش في مختلف الجبهات والتضحيات التي يبذلونها في سبيل تحرير اليمن ودحر عصابة الحوثي الإيرانية..

وحث نائب الرئيس القادة على الصبر والمرابطة وأن يكونوا على قدر المهام العسكرية وعلى قدر التضحيات التي بذلتها المؤسسة العسكرية من خيرة رجالها مع الأحرار من أبناء الشعب اليمني في ميادين البطولة والعزة والشرف.

وقال في كلمة توجيهية "إن المؤسسة العسكرية وبدعم من الأشقاء في التحالف، أمل اليمنيين في استعادة الدولة ودحر مشروع إيران التخريبي في اليمن والمنطقة، كما أنها صمام أمان البلد والنواة الأولى لبناء الدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم".

وأضاف "إن هذه المسؤولية الكبيرة تقتضي التحلي بالجندية والانضباط والالتزام بالقواعد العسكرية والبناء الصحيح للوحدات والمحاور والمناطق".