الرئيس هادي يمنح أوسمة الشجاعة لقيادات عسكرية جنوبية ..

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منح اليوم المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسامي الشجاعة لكلاً من قائد المنطقة العسكرية الرابعة الأسبق، الشهيد اللواء علي ناصر هادي، وقائد محور ذباب قائد اللواء الثالث حزم السابق الشهيد العميد الركن عمر سعيد الصبيحي.
وقلّد رئيس الجمهورية، وسامي الشجاعة لنجلي الشهيدين، سند علي ناصر هادي، ووضاح عمر سعيد الصبيحي..
مشيداً بمناقب الشهيدين الوطنية والفدائية البطولية التي قدماها خلال مشوار حياتهما الحافل بالإيثار والتضحية والعطاء. وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
وقال الرئيس هادي: "ستظل الأجيال المتعاقبة تستذكر المواقف الشجاعة التي اجترحها الشهيدين، وبصماتهما التي لاتزال حاضره وشاهده في ضمير ووجدان ابناء شعبنا اليمني، حيث قدما الشهيدين حياتهما في سبيل تحرير الوطن من عصابات الكهنوت من المليشيا الحوثية الايرانية، والانتصار لإرادة شعبنا اليمني الحقه".
وعبرا نجلي الشهيدين عن اعتزازهما وتقديرهما للرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي، الذي كان دوماً وأبداً معهم حاضراً ووفياً لمناقب ومأثر الشهداء؛ كتقدير وعرفان لما قدموه، وتوجت به حياتهم من انتصارات ومواقف مشرفة.
وأكدا أن هذه الأوسمة تُعد وساماً على صدور كل رفاق الشهيدين، ممن قضوا حياتهم أو لازالوا يؤدون واجباتهم للانتصار للوطن، الذي قدما الشهيدين حياتهما من اجله، والانتصار له.