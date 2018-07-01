"سناب شات" يطلق ميزة جديدة للصور.. تعرف عليها

الثلاثاء 17 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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الميزة الجديدة تمنح المستخدمين المزيد من صور وأشكال للعدسات.

أطلق تطبيق مشاركة الصور "سناب شات" ميزة "Lens Explorer" الجديدة، سيكون بمقدور مستخدمي أنظمة التشغيل (ios) الاستفادة منها، على أن تطرح لاحقا لمسخدمي نظام التشغيل "الاندرويد".

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن هذه الميزة تتيح للمستخدمين تصفح مئات الآلاف من الفلاتر التي أنشأها مجتمع "سناب شات"، حيث أطلقت هذه الميزة على أمل مساعدة المستخدمين في العثور على "الفلتر" المثالي لصورتهم.

وقال متحدث باسم التطبيق: "مع ميزة Lens Explorer ستكون هذه العدسات المجتمعية لأول مرة قابلة للاستخدام في "سناب شات" في قسم العدسات الرئيسي، مما يمنح المستخدمين المزيد من صور وأشكال للعدسات التي ستلعب بها، وزيادة التعرف على من منشئي ميزة "العدسة"، وتسليط الضوء على عملهم".

وللبحث عن أحد الفلاتر، يمكن للمستخدم النقر على رمز الوجه المبتسم الجديد الذي يظهر عندما تكون عدسة "النقطة الزرقاء" نشطة، ثم التوجه إلى لوحة "العدسة" لإلغاء قفل عدسة "النقطة الزرقاء"، وسيتم نقله مباشرة إلى الكاميرا لاختبارها بنفسه.