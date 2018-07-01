خطوة سودانية هي الأولى من نوعها داخل أراضي السعودية

الثلاثاء 17 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - وكالات

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اتخذت الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء 17 يوليو/تموز، خطوة هي الأولى من نوعها داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

وأعلنت السفارة السودانية في الرياض، على موقعها الإلكتروني، افتتاح أول مركز طلب التأشيرة في الرياض في شراكة مع VFS العالمية.

ودشن السفير عبد الباسط بدوي السنوسي سفير جمهورية السودان لدى المملكة، الأحد الماضي، مركز سفارة السودان لتقديم طلبات التأشيرات وخدمات التوثيق والتصديق بالشراكة مع شركة VFS Global (في إف إس غلوبال)، وهي أكبر شركة متخصصة في مجال الاستعانة بمصادر خارجية وخدمات التقنية في مجال خدمات البعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم.

وفي بيان مشترك، قالت السفارة إنها لن تقبل تقديم طلبات التأشيرة بمكاتبها بعد الآن، ولا يحتاج مقدمو الطلبات إلا للتواصل مع شركة (في إف إس غلوبال) لإصدار تأشيرات الدخول للسودان، بالإضافة لإصدار التأشيرات، ستقدم VFS Global خدمات التوثيق والتصديق في مركز طلبات التأشيرات في السودان.

وقال السفير عبد الباسط السنوسي: "إن هذه هي المرة الأولى التي يتعاون فيها السودان مع طرف ثالث على الاستعانة بمصادر خارجية للحصول على التأشيرات. في الواقع، يسعدنا أن نتشارك مع VFS Global المشهود لخبرتها في معالجة طلبات التأشيرات في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "بالنسبة لنا، فإن مركز طلبات التأشيرات في الرياض هو الأول، ونحن نتطلع إلى فتح المزيد من هذه المراكز في جميع أنحاء العالم".

بدوره، قال المدير التنفيذي للمجموعة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا والصين، فيناي مالهوترا: "يعتبر السودان من أحدث الحكومات المتعاملة معنا، وتمثل علامة بارزة أخرى في نمو" في إف إس غلوبال، والتي تخدم ستون حكومة وذلك بتقديم خبرتنا في إصدار التأشيرات عبر مراكزنا العالمية".

وأضاف: "مركز طلبات التأشيرات السودانية سيقدم تجربة جديدة وحديثة للمتقدمين مع توفير الراحة في أجواء ودية وملائمة، وباعتبارها كيانا مرتكزا على العملاء، ستضمن VFS Global حصول المتقدمين على تجربة سلسة في إصدار التأشيرات".