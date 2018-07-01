«رونالدو»: قرار الانضمام إلى يوفنتوس سهل مقارنة بحجم النادي

الثلاثاء 17 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أكد النجم البرتغالي «كريستيانو رونالدو»، أن قرار الانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي، سهل مقارنة بحجم النادي، الذي يعد من أفضل أندية العالم، مشدداً على أنها خطوة مهمة في مسيرته، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة السيدة العجوز لتقديم نجمها الجديد إلى الجماهير ووسائل الإعلام.

وحصل يوفنتوس على خدمات «رونالدو» قادماً من ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بموجب عقد يمتد إلى 4 سنوات قادمة.

وقال «رونالدو»: «يوفنتوس واحد من أفضل الفرق في العالم، وهنا يوجد مدرب عظيم، ورئيس يطمح للفوز باستمرار، كان من السهل اتخاذ القرار للانتقال إلى هنا، وأنا شخص يفكر في الحاضر، ما زلت صغيرًا جدًا، ودائمًا ما أحب التحديات، من سبورتنغ إلى مانشستر والآن يوفنتوس، إنه تحدٍ وأنا مستعد تمامًا».

وأضاف: «اللاعبون في عمري عادة ما يذهبون إلى دول أخرى، بكل الاحترام الواجب، فإن وجودي في هذا النادي الكبير في هذه المرحلة يجعلني سعيدًا جدًا، أشكر يوفنتوس على الفرصة العظيمة التي منحني إياها، التاريخ في ريال مدريد كان رائعًا، أشكر المشجين، ولكن الآن أريد أن أكرس نفسي لهذه المرحلة الجديدة من حياتي، لا أستطيع الانتظار من أجل اللعب، أنا متحمس للغاية، وأريد أن أظهر للإيطاليين أنهم على مستوى عال للغاية».

وتابع: «لقد صنعت قصة رائعة وكبيرة جدًا في ريال مدريد، وأشكر النادي لأنه ساعدني في كل شيء، لا أعتقد أن هناك مدريديستا يبكون بسبب رحيلي، لأنهم يدركون أنها مرحلة جديدة في حياتي، أريد أن أترك بصمة على تاريخ يوفنتوس وأنا سعيد جدًا بهذا التحدي، الدوري الإيطالي بطولة صعبة وتكتيكية للغاية، في مسيرتي لم يكن أي شيء سهل، أنا رجل أحب الخروج من الصعوبات، أنا واثق بنفسي وزملائي».

وأكمل النجم البرتغالي: «دوري الأبطال بطولة يريد الجميع الفوز بها، لكن الأمر صعب للغاية، يوفنتوس اقترب كثيرًا من الفوز باللقب، لكن النهائيات دائمًا مجهولة، لذلك آمل أن نحققها معًا، بعد أن صفق الحاضرون طويلا له، قال رونالدو، لحظة رائعة بالنسبة لي، إنه ترحيب رائع، ولهذا أشكر كل شخص هنا، من كان في الملعب والتدريبات في المطار، وسأقدم كل إجاباتي في الملعب».

وقال: «في ليلة النهائي لم أكن قد اتخذت القرار بعد، أشكر الرئيس على التفكير بي، الوصول لهذه المرحلة حافز كبير، أنا مختلف عن الآخرين، لقد قابلت المدرب أليجري بالفعل، وسأبدأ التدريبات في الثلاثين من الشهر الجاري، أريد أن ألعب في الدوري منذ اليوم الأول، لم آت إلى هنا في إجازة، أريد أن أفوز مع يوفنتوس، أنا هنا من أجل ترك بصمة في تاريخ هذا النادي، وأنا متأكد من أن كل شيء سيكون على ما يرام».

وتابع: «الكرة الذهبية لا تهمني حاليا، بالتأكيد أرغب بالفوز دائمًا وأن أكون الأفضل، لو سارت الأمور على ما يرام ربما أفوز بها مرة أخرى، لكنها بالتأكيد لن تجعلني أقلق من أجلها، أريد أن أكون الأفضل في الملعب، في التدريب، ومع الصغار، إنها لحظة خاصة، لقد وقّعت لأربع سنوات وأنا متأكد أنني سوف أعطي متعة للجماهير».

وعن حقيقة عرض نفسه على نادي نابولي ومدربه الجديد «أنشيلوتي»، قال: «لم أتحدث مع كارلو ، ولكنه شخص سأحمله دائمًا في قلبي لأنه أعطاني الكثير، سيكون من الجميل أن نلتقي مرة أخرى، المنافسة على أفضل هداف في إيطاليا؟ ليس لدي أي منافسة مع لاعبين آخرين، لا أحب أن أقارن نفسي بالآخرين، أنا مهتم بالفوز فقط».

تجدر الإشارة إلى أن «رونالدو» اجتاز الكشف الطبي الذي خضع له اليوم بنجاح، كما زار المدينة الرياضية لفريق يوفنتوس المعروفة باسم «كونتيناسا»، وتعرف على المدرب «ماسيميليانو أليغري»، وزملائه الجدد.