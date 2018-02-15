آخر الاخبار

السوادن تسحب قنواتها الفضائية من النايل سات الرئيس هادي يزف البشرى لأبناء العاصمة عدن الفريق علي محسن الأحمر يستدعي كبار قادة الجيش اليمني – تفاصيل بوتين - تاريخ حافل بالحيل من قبيل اصطحابه «كلبته السوداء» لإخافة ميركل «أبرز المواقف» الرئيس هادي يمنح أوسمة الشجاعة لقيادات عسكرية جنوبية .. "سناب شات" يطلق ميزة جديدة للصور.. تعرف عليها كيف يمكن لنظام تحديد المواقع GPS تتبعك حتى عندما توقف تشغيله! خطوة سودانية هي الأولى من نوعها داخل أراضي السعودية «رونالدو»: قرار الانضمام إلى يوفنتوس سهل مقارنة بحجم النادي صعود مستمر للعملات الاجنبية وهبوط الريال اليمني - تعرف على أسعار الصرف اليوم

التجمع اليمني للاصلاح

صعود مستمر للعملات الاجنبية وهبوط الريال اليمني - تعرف على أسعار الصرف اليوم

الثلاثاء 17 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -عملات
عدد القراءات 1133

أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء 17يوليو/تموز2018م

شراء : 

الريال السعودي : 132

الدولار الامريكي: 498

الدرهم الاماراتي : 134

الجنيه الاسترليني :640

بيع :

الريال السعودي : 132.5

الدولار الامريكي : 502

الدرهم الاماراتي : .136

الجنيه الاسترليني : 660

إقراء أيضاً
الرئيس هادي يزف البشرى لأبناء العاصمة عدن
الفريق علي محسن الأحمر يستدعي كبار قادة الجيش اليمني – تفاصيل
الرئيس هادي يمنح أوسمة الشجاعة لقيادات عسكرية جنوبية ..
تفاصيل مثيرة تنشر لأول مرة - اخر حوار دار بين «صالح وقاتليه» والطلب الحوثي الذي
بشارات من الامير «بن سلمان» الى ابناء صعدة بعد هذا الموقف
الخلافات تصل ذروتها بين قيادات الانقلاب وتهديدات بتفجير الاوضاع بصنعاء - «الامن
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس