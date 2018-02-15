صعود مستمر للعملات الاجنبية وهبوط الريال اليمني - تعرف على أسعار الصرف اليوم

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أسعار صرف العملات اليوم الثلاثاء 17يوليو/تموز2018م
شراء :
الريال السعودي : 132
الدولار الامريكي: 498
الدرهم الاماراتي : 134
الجنيه الاسترليني :640
بيع :
الريال السعودي : 132.5
الدولار الامريكي : 502
الدرهم الاماراتي : .136
الجنيه الاسترليني : 660