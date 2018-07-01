بنهاية المونديال.. 11 لاعبا يعلنون اعتزالهم اللعب الدولي

الثلاثاء 17 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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انتهت منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم في نسختها الـ22، التي احتضنتها روسيا خلال الفترة من 14 يونيو/حزيران حتى 15 يوليو/تموز، ومعها قرر عدد من نجوم الساحرة المستديرة تعليق حذائهم الدولي مع منتخبات بلادهم.

والبداية كانت مع اعتزال لاعب خط وسط المنتخب الإسباني، «أندريس أنييستا»، اللعب الدولي بعدما خاض 136 مباراة بمختلف البطولات، وسجل 13 هدفًا وساهم بصناعة 27 هدفًا.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً، 14 مباراة في بطولة كأس العالم مع المنتخب الإسباني، وتوج معه بلقب المونديال عام 2010.

وقرر الأرجنتيني المخضرم «خافيير ماسكيرانو» اعتزال اللعب الدولي بعدما خاض 143 مباراة، وتمكن من تسجيل 3 أهداف، وساهم في صناعة هدف وحيد.

وخاض «ماسكيرانو» مع منتخب بلاده 19 مباراة بمختلف نسخ كأس العالم، لكنه فشل في التتويج بلقب أي منها، كما لحق به مواطنه «لوكاس بيليا» الذي قرر الاعتزال بعدما شارك مع راقصي التانغو في 58 مباراة، وتمكن من تسجيل هدف، وساهم في صناعة هدفين.

وخاض «بيليا» البالغ من العمر 32 عامًا مع منتخب بلاده 8 مباريات بمختلف نسخ كأس العالم، لكنه فشل في التتويج بلقب أي منها.

واعتزل 3 لاعبين من منتخب روسيا اللعب الدولي عقب الخروج من المونديال وهم «يوري جيركوف» و«سيرغي إيغناشيفيتش»، و«ألكسندر ساميدوف».

وساهم هذا الثلاثي في ظهور منتخب بلادهم بشكل مميز في البطولة، حتى وصل إلى دور ربع النهائي، قبل أن يخسر بركلات الجزاء الترجيحية أمام منتخب كرواتيا.

وأعلن النجم الياباني «ماكوتو هاسيبي»، اعتزاله اللعب الدولي بعدما خاض 114 مباراة في مختلف البطولات التي خاضها منتخب بلاده، بينها 3 بطولات كأس العالم، واتخذ مواطنه «كيسوكي هوندا» القرار نفسه بعد الخروج من المونديال بعد مشاركته في 98 مباراة دولية مسجلًا 37 هدفًا، وساهم في صناعة 25.

وقرر المكسيكي «رافائيل ماركيز» صاحب الـ39 عامًا، الاعتزال الدولي بعد مشوار حافل استمر 22 عامًا، خاض خلالها 134 مباراة في مختلف البطولات التي خاضها منتخب بلاده مسجلًا 16 هدفًا وساهم في صناعة 6 أهداف، بالإضافة إلى مواطنه المكسيكي «أوريبي بيرالتا» البالغ من العمر 34 عامًا بعد خوض 67 مباراة دولية مسجلًا 26 هدفًا.

واستغل المدافع الفرنسي صاحب الأصول المغربية «عادل رامي»، مناسبة تتويجه مع منتخب الديوك بكأس العالم ليعلن اعتزال اللعب الدولي بعدما خاض 35 مباراة دولية.