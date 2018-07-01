انفوجرافيك.. ماذا تعرف عن الجائزة الكبرى في كرة القدم؟

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تعد كأس العالم لكرة القدم البطولة الأكثر أهمية في اللعبة الأكثر شعبية حول العالم. وقد صمم النسخة الحالية من الكأس الفنان الإيطالي سيلفيو جازانجيا عام 1972، ليبدأ تسليمه منذ بطولة 1974.
والكأس مصنوع من الذهب عيار 18 قيراطا، ويبلغ وزنه 6.1 كيلوغرامات وطوله 36.8 سنتيمترا، وهو عبارة عن مجسم لشخصين يحملان الكرة الأرضية.
وتنص لوائح الفيفا على أن النسخة الحالية من الكأس، عكس ما سبق، لا يمكن امتلاكها مدى الحياة، بل يحصل الفائز على نسخة طبق الأصل منه مطلية بالذهب ويحتفظ بها مدى الحياة.
الدول الفائزة بالكأس بتصميمه الحالي منذ بطولة 1974:
1974: ألمانيا الغربية
1978: الأرجنتين
1982: إيطاليا
1986: الأرجنتين
1990: ألمانيا الغربية
1994: البرازيل
1998: فرنسا
2002: البرازيل
2006: إيطاليا
2010: إسبانيا
2014: ألمانيا
2018: فرنسا