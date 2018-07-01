تصرف أمير قطر تجاه زوجة ماكرون يثير انتباه الإعلام الفرنسي (فيديو)

الثلاثاء 17 يوليو-تموز 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات

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سلطت صحيفة "ليكيب"، الفرنسية الضوء على تصرف وصفته بـ"النبيل" من جانب الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر تجاه سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي خلال نهائي كأس العالم.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن تميم تخلى عن مقعده في الصف الأول بالمقصورة الرئاسية في ملعب لوجنيكي، من أجل زوجة الرئيس الفرنسي.

وكان الأمير تميم يجلس بجانب الرئيس الفرنسي إيمانويلماكرون وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وانتهت المباراة بفوز فرنسا على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، لتحقق اللقب الثاني عبر تاريخها.

وسلم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأحد، أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الراية الرمزية لتنظيم مونديال 2022.